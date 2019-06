Environnement et numérique, priorités de France Télévisions pour la rentrée

Paris, France | AFP | mardi 18/06/2019 - France Télévisions mise sur l'environnement à la rentrée, avec de nombreux documentaires et de nouvelles émissions sur cette thématique, et poursuit sa feuille de route dans le numérique avec le lancement d'une nouvelle plateforme jeunesse à la fin de l'année, vouée à prendre la suite de France 4.



"Un travail en profondeur a été entamé quant à l'harmonisation de nos grilles, que nous rendons complémentaires à toute heure de la journée, travail que nous allons continuer à la rentrée", a indiqué le directeur délégué à l'antenne Takis Candilis lors d'une conférence de presse mardi.

Parmi les grandes tendances retenues, celle de l'environnement "qui répond à l'urgence du moment et à l'attente de notre public" aura sa "nouvelle signature", "France TV Nature", qui regroupera notamment une soirée événementielle, "10 défis pour la planète" présentée par Anne-Elisabeth Lemoine et Nagui sur France 2, avec Nicolas Hulot en plateau.

Toujours sur ce thème, "Sur le front", une série de 4 documentaires de première partie de soirée portée par le journaliste Hugo Clément, ancien de l'équipe de Yann Barthès aujourd'hui chez Konbini, sera diffusée sur France 2. La nouvelle recrue produira aussi du "contenu exclusif" pour le site France.TV chaque semaine.

De grands documentaires, comme "La terre vue de l'espace", "Une planète, deux hémisphères" (par les créateurs de "Planète Bleue"), "Vert de rage" des investigations scientifiques sur des scandales environnementaux, ou "Rewilding Europe", sont au programme.

"Nous reprendrons cette thématique dans tous nos magazines", Cash investigation, Complément d'enquête ou Thalassa (qui sera désormais diffusé le dimanche après-midi sur France 3), a détaillé le dirigeant.

Une ambitieuse série d'enquêtes, "Green Blood" sur France 5, suivra le travail des journalistes de Forbidden Stories, un réseau qui reprend les investigations de journalistes tués à travers le monde alors qu'ils enquêtaient sur dez scandales environnementaux.

Sur le numérique, l'une des priorités stratégiques fixées par le gouvernement au groupe audiovisuel, France Télévisions lancera en décembre une nouvelle plateforme jeunesse, "Okoo", qui regroupera les marques France 4 (chaîne qui doit disparaître de la TNT), Ludo et les Zouzous, et a vocation à devenir la "plateforme de référence gratuite pour les 3-12 ans", avec un catalogue de 5.000 titres, a précisé la patronne du groupe Delphine Ernotte.

Par ailleurs, France TV renforcera Slash, son site pour les 18-30 ans, et prévoit pour début 2020 une nouvelle plateforme dédiée à l'outremer avec les Premières et France Ô, elle aussi vouée à disparaître de la TNT.