Enquête administrative ouverte après l’évasan de Ua Pou

Papeete, le 7 octobre 2019 – Une enquête confiée à l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) va être ouverte par le Pays, à la suite de l’évasan de dimanche durant lequel un nourrisson de trois mois atteint d’une infection pulmonaire a perdu la vie.



Après les vives réactions de la famille du nourrisson de trois mois décédé durant son évasan depuis Ua Pou dimanche, une enquête administrative va être ouverte, a annoncé lundi après-midi la présidence dans un communiqué. « Le Président Edouard Fritch a confié à l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) le soin d’ouvrir immédiatement une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances et les responsabilités éventuelles qui ont pu présider au décès tragique d’un nourrisson de trois mois au cours de son évacuation sanitaire depuis l’île de Ua Pou vers Nuku Hiva et le Centre hospitalier de Taaone à Tahiti, ce dimanche 06 octobre », précise le communiqué.



Rappelons qu’un bébé de trois mois, à qui les médecins aux Marquises avaient diagnostiqué une infection pulmonaire, a été évasané dimanche matin en speedboat entre Ua Pou et Nuku Hiva. Il devait être transporté à Tahiti en avion, mais le malheureux nourrisson est décédé avant d’avoir pu embarquer dans l’appareil. Sa famille a dénoncé dimanche et lundi des retards dans le diagnostic, dans la prise de décision d’un évasan et l’absence de moyens adaptés pour transporter l’enfant.