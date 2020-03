Enfant tué à Taunoa : le conducteur condamné à 18 mois ferme

Tahiti, le 10 mars 2020 - Le quinquagénaire qui avait mortellement percuté un enfant de cinq ans devant le temple de Taunoa le soir du 31 décembre 2016 a été présenté devant le tribunal correctionnel mardi. Le prévenu, reconnu coupable d’homicide involontaire aggravé, a été condamné à 36 mois de prison dont 18 avec sursis.



Le drame avait eu lieu le soir du réveillon du 31 décembre 2016 devant le temple de Taunoa dans le quartier Estall à Papeete. Alors qu’il traversait la route pour rejoindre sa mère, un enfant de cinq ans avait été mortellement percuté par un véhicule d’1,7 tonne. Le chauffeur de la voiture, qui s’était arrêté non loin du lieu de l’accident, avait été pris à partie par des jeunes du quartier puis finalement interpellé par la DSP. Les analyses sanguines avaient permis de démontrer que le quinquagénaire présentait un taux d’alcoolémie de 0,44 gramme.



Plus de trois ans après les faits, l’homme a comparu mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete pour répondre d’ “homicide involontaire aggravé”. Le soir des faits, et tel qu’il l’a expliqué à la barre, il avait bu deux litres de bière. Consommation qui était venue interrompre une période d’abstinence de trois ans. Abstinence qui faisait elle-même suite au décès de sa fille de 24 ans, morte sous les coups de “poing” et de “pied” de son compagnon.