Énergie: le gouvernement veut simplifier les aides pour "sauver l'industrie"

Paris, France | AFP | vendredi 07/10/2022 - Le dispositif d'aides aux entreprises en difficulté face à l'explosion des prix de l'énergie va à nouveau être simplifié "pour sauver le tissu industriel français", a déclaré vendredi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.



"Nous avons mis en place des dispositifs d'aides qui peuvent aller jusqu'à deux millions d'euros, parfois plus, mais je vois bien qu'ils sont trop compliqués. Donc nous allons les simplifier", a affirmé le ministre après la visite du site d'une PME industrielle à Chartres (Eure-et-Loir).



"Il y a un enjeu stratégique aujourd'hui qui est de sauver le tissu industriel français face à la flambée des prix de l'énergie", a-t-il ajouté, martelant que l'industrie française était "menacée et fragilisée".



Une enveloppe de trois milliards d'euros est dédiée aux entreprises pour lesquelles l'énergie représente plus de 3% de leur chiffre d'affaires et qui n'ont "pas la possibilité de répercuter (sur leur prix) parce qu'elles ont des concurrents internationaux qui sont moins menacés par la flambée des prix".



L'année de référence actuellement utilisée comme critère pour obtenir l'aide est 2021 "mais comme en 2022 ça a explosé, ce n'est pas une bonne référence", a reconnu Bruno Le Maire, évoquant une simplification du dispositif "avant la fin du mois d'octobre".



Le ministre a enjoint les entreprises à aller s'inscrire sur le site de la direction générale des finances publiques pour toucher "les aides dont elles ont besoin pour sauver le tissu industriel français".



Le dispositif, qualifié "d'usine à gaz" par le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, avait déjà été simplifié face à la faible utilisation de l'enveloppe, notamment sur le critère lié à la baisse de l'excédent brut d'exploitation pour déterminer l'éligibilité.



Le gouvernement négocie parallèlement avec l'Union européenne pour obtenir "d'ici la fin du mois d'octobre un découplage du prix du gaz et de l'électricité", a rappelé M. Le Maire.



En début de semaine, les principaux fournisseurs de gaz et d'électricité ont également signé une charte de bonnes pratiques, principalement pour les PME, promettant de prévenir les clients deux mois avant l'arrivée à échéance de leur contrat et de leur proposer au moins une offre.



De son côté, l'Etat va faciliter la signature des contrats en apportant sa garantie aux entreprises et va recruter un "négociateur" pour les aider à signer.