

Encore une arnaque habillée en reportage de Tahiti Infos

Tahiti, le 19 mai 2026 – Un faux article de Tahiti Infos généré par intelligence artificielle circule actuellement sur les réseaux sociaux pour promouvoir une solution de placement qui a tout de l’arnaque financière.



L’article n’est pas daté. Il reprend très vaguement la charte éditoriale de Tahiti Infos et se loge dans ce qui pourrait être la page d’accueil du site d’information. De quoi s’habiller de crédibilité. Mais attention c’est un redoutable faux, très probablement généré par intelligence artificielle. Ce fake circule actuellement sur les réseaux sociaux sous le titre “L’émission se tend : Édouard Fritch réagit en direct aux inquiétudes des Polynésiens”.

Ce faux article met en scène une prétendue interview de l’ancien président autonomiste Édouard Fritch sur le plateau de l’émission Fare Maohi diffusée par Polynésie la 1ère. L’entretien dérape en altercation au moment où l’animatrice met en cause les établissements bancaires polynésiens qui vivent “de la dépendance des ménages au crédit” et accuse les pouvoirs publics d’avoir toléré un “secret financier que les autorités semblaient vouloir garder sous silence”.



La cherté de la vie que subissent certains Polynésiens et les problèmes d’argent qu’ils sont amenés à devoir surmonter au quotidien est un lit favorable pour les escrocs. Là, il s’agit de promouvoir une solution de placement sur internet, Motu Fondura, promettant des rendements faramineux. Mais attention à l’arnaque !



Le faux article prétend avoir mené l’enquête et faire réagir des Polynésiens élogieux sur leurs gains après avoir investi. Il va même jusqu’à publier une fausse interview de l’économiste Christian Montet. Un entretien qui met dans la bouche du professeur retraité de l’Université de la Polynésie française une plaidoirie en faveur de cette arnaque, sur fond de critique à un “système polynésien [qui] repose sur un oligopole bancaire protégé”. Contacté, Christian Montet se dit agacé par cette “usurpation d’identité” : “Si des gens s’engagent là-dedans parce que je donne confiance à cette arnaque, ça me dérange beaucoup.” Il a dit vouloir déposer plainte mardi à la gendarmerie de Papara. “Ça ne servira probablement à rien ; mais je veux marquer le coup.”



Quant à nous, la rédaction de Tahiti Infos, nous ne pouvons que réitérer notre mise en garde : attention à l'arnaque !

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mardi 19 Mai 2026 à 11:20 | Lu 459 fois



