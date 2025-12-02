

Encore une année meurtrière sur les routes

Tahiti, le 31 décembre 2025 - À la veille de la nouvelle année, 31 morts sont à déplorer ces 12 derniers mois sur les routes du Fenua. Tout comme les années précédentes, les accidents mortels survenus en 2025 sont majoritairement liés à la consommation d'alcool et/ou de stupéfiants. Les conducteurs de deux-roues sont surreprésentés dans ce bilan.



L'année aura de nouveau été meurtrière sur les routes du Fenua. Au 30 décembre 2025, 31 personnes ont en effet perdu la vie dans des accidents mortels avec une forte prédominance d'accidents impliquant des conducteurs de deux-roues et de la consommation de stupéfiants et/ou d'alcool.



Face à ce bilan et tel que l'explique le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le colonel Stéphane Brunet, “la gendarmerie demeure particulièrement mobilisée pour lutter contre l'insécurité routière sur les doubles champs préventifs et répressifs”.



S'agissant de la répression, “elle a cette année été accentuée sur les infractions graves génératrices d'accidents, au premier rang desquelles les conduites sous stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, les conduites sans permis et les vitesses. Des drones ont pour la première fois été employés cette année pour appuyer la détection des comportements dangereux dans les flux de circulation”.



Un “effort particulier”



Au regard de l'accidentologie, le colonel Brunet précise qu'un “effort particulier a par ailleurs été porté sur les deux-roues” et les “unités de sécurité routière se sont projetées régulièrement sur les archipels, pour appuyer les brigades territoriales sur cette thématique”.



Il indique également que “l'effort consenti en termes de prévention demeure particulièrement significatif et principalement concentré sur la jeunesse polynésienne des archipels et du grand Tahiti dans le cadre du dispositif ‘Sauvons des vies sur nos routes’ en partenariat étroit avec le haut-commissariat de Polynésie française et divers acteurs locaux”.



Notons par ailleurs que les contrôles opérés à la veille de Noël ont permis de relever 89 infractions dont 10 conduites sous stupéfiants, 12 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 13 conduites sans permis.



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 31 Décembre 2025 à 06:24 | Lu 557 fois



