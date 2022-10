Encore des records de France pour Claudine Yu Hing

Tahiti, le 24 octobre 2022 - Le passage éclair en métropole de la championne d’haltérophilie, Claudine Yu Hing, aura été pour le moins prolifique. En l’espace de deux week-ends, la Tahitienne a décroché six records de France, dont quatre samedi dernier dans sa catégorie master -55 kg.



Après sa participation le samedi précédent à Saint-Quentin-en-Yvelines en banlieue parisienne à un concours national où elle avait décroché deux records de France, Claudine Yu Hing a mis à profit sa semaine pour s’entraîner très durement. Un travail qui a payé ce samedi à Chelles en Seine-et-Marne où, face à la concurrence de huit autres haltérophiles dans sa catégorie master -55 kg, la Tahitienne a performé. À l’arraché et sur sa première barre à 46 kg, elle a effacé son précédent record qu’elle a ensuite porté à 50 kg. À l’épaulé jeté, elle a récidivé en soulevant 56 kg pour améliorer son précédent record d’un kilo avant de louper de peu une barre à 60 kg. Au total, elle réalise 106 kg, ce qui efface nettement le record de France qu’elle avait établi la semaine précédente à 100 kg. À l’issue de la compétition, Claudine Yu Hing a souligné le rôle essentiel dans sa réussite de sa sœur Yolande, présente à ses côtés et qui fut championne de France de la discipline (1990-1991-1992) et membre de l’équipe de France.