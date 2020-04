Encore des cas importés

Quatre nouveaux cas de coronavirus ont été annoncés hier, parmi lesquels trois cas “importés” de personnes mises en confinement à leur retour en Polynésie française avant la suspension des vols commerciaux. Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a donc profité du point presse hier soir pour rappeler combien il était important de respecter les mesures de confinement tant la période d’incubation du coronavirus est longue, et combien il était hélas nécessaire que les résidents polynésiens bloqués en métropole attendent pour regagner le fenua. La cellule de crise a également précisé hier que de se nombreuses analyses ont été effectuées à Papara, où un cas confirmé avait été détecté il y a quatre jours. Aucun de ces cas n’est positif.L’augmentation sensible du nombre de cas confirmés ces derniers jours est également le résultat d’une politique de dépistage accélérée. Mardi, 49 tests ont été effectués sur un total de 744 analyses depuis le début de l’épidémie. La question du stock des tests se pose désormais, puisque la Polynésie ne bénéficie plus que de près de 400 tests. Et qu’il n’est pas certain que le vol technique entre la Polynésie française et la métropole puisse rapporter des tests supplémentaires.Afin d’aider et de soutenir la population polynésienne face à la crise épidémique, la cellule de crise sanitaire du Pays propose désormais une plateforme web collaborative et interactive, dont le but premier est de réunir et de partager, utilement, les initiatives de bénévolats dans des domaines spécifiques. Cette plateforme propose à toutes les personnes bénévoles un lieu de présentation et d’échanges de leurs services et favorise la mise en contact direct avec les mairies, choisies comme interlocutrices pour leur proximité avec leurs populations.De nombreux appels à la solidarité s’étant multipliés sur les réseaux sociaux et les besoins de dons et de bénévoles ayant augmentés, ce site propose de faire lien entre ces élans citoyens et les acteurs de terrains. Le projet a d’ailleurs été élaboré grâce au concours d’initiatives lancées sur les réseaux sociaux. Cette plateforme centralise pour l’instant huit domaines d’action : “le port de colis, l’aide à la confection de colis alimentaires, les dons alimentaires, les dons vestimentaires, les compétences du secteur tertiaire, les compétences sanitaires, les compétences psychologiques et la mise à disposition d’espaces dans les logements pour les personnels soignants.”Le fonctionnement de la plateforme est simple : il consiste pour un bénévole à remplir un formulaire, listant un certain nombre d’informations clés (types d’aide proposée, compétences, etc.). Cette fiche de renseignements précieux pourra être consultée en accès privé par la commune de résidence du bénévole, afin d’être éventuellement contacté. Initialement destinée aux communes, acteurs de proximité, elle pourrait être étendue à d’autres partenaires. Son adresse : www.benevolescovidpf.com . Les communes pourront accéder à ces données en fin de semaine. Les représentants des communes sont conviés à la cellule de crise sanitaire Covid-19 du Pays afin d’être formés à l’utilisation de la plateforme.