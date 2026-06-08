

(En images) Leia Diard sacrée Miss Tahiti 2026

Tahiti, le 27 juin 2026 - Des ballons, des pancartes et des cris à chaque passage. S'il y a bien eu des soutiens qui ont donné de la voix, vendredi soir dans les jardins de la mairie de de Pirae, ce sont ceux de Leia Diard. À 22 ans, la jeune femme au sourire charmeur a décroché la couronne de Miss Tahiti 2026 devant les siens.



“Je suis très honorée d'être la nouvelle ambassadrice de la Polynésie. Fière. Je le prends un peu comme une destinée”, a-t-elle confié quelques minutes après son sacre. À peine remise de ses émotions, diadème sur la tête, elle enchaînait déjà les interviews. Les siens ont dû patienter avant de la retrouver. “Vous en prenez soin”, a glissé Hinaupoko Devèze aux journalistes en leur présentant celle qui prend désormais le flambeau de reine de beauté tahitienne. Un dernier trait d'humour pour la Miss Tahiti 2025 et Miss France 2026, qui transmet bien plus qu'un titre : une année de rencontres, d'engagement et de souvenirs.



Tout était réuni pour offrir un grand show, vendredi dans les jardins de la mairie de Pirae. Dès l'ouverture, les pancartes et les ballons aux couleurs des dix candidates envahissaient les tables. Sur scène, quatre imposants tiki veillaient sur les prétendantes à la couronne, tandis que les tableaux chorégraphiques ont rendu hommage aux grandes figures polynésiennes, aux créateurs et aux archipels, tout au long de la soirée.



Les dix prétendantes ont défilé au cours de plusieurs tableaux avant le traditionnel passage en maillot de bain rouge, sublimé par une trentaine de colliers de perles réalisés pour l'occasion. Les danses de feu ont également captivé le public.



“Représenter le Fenua”

Le jury avait lui aussi des allures de casting prestigieux. Présidé par Camille Cerf, Miss France 2015, il a notamment réuni le chanteur Marc Lavoine, la mannequin et animatrice Adriana Karembeu, Miss France 2026 Hinaupoko Devèze ainsi que Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025 et première dauphine de Miss France 2026.



Le suspense a pris fin avec l'annonce du top 4 des candidates de la soirée. La première appelée a été le numéro 5, choisie lors du gala de présélection. Elle a rapidement été rejointe par les numéros 1, 3 et 9.



Au terme de la soirée, Turama Tapi a été élue première dauphine, Heimiri Huri deuxième dauphine et Orama Mollimard Miss Heiva. Sous les acclamations du public, Leia Diard a finalement été proclamée Miss Tahiti 2026.



La nouvelle ambassadrice de la Polynésie française entame désormais une année qui la mènera jusqu'à l'élection de Miss France en décembre prochain, avec une mission : “Représenter le Fenua avec élégance, authenticité et engagement.”













Rédigé par Violaine Broquet le Samedi 27 Juin 2026 à 04:32 | Lu 1068 fois



