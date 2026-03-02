

En images : Le Tiki Fest à To’ata s’embrase aux rythmes électro

Tahiti, le 29 mars 2026. Le Tiki Fest a fait son grand baptême sur la place To’ata à Papeete ce samedi 28 mars, délaissant pour la première fois le parc Vairai.



Un pari réussi, porté par des artistes en feu et un public conquis. Dès 19 heures, Sheylley a installé une ambiance R’n’B hip-hop dont chacun se souviendra. Puis Orelsan a fait vibrer la foule en reprenant ses incontournables, de La Pluie à La Terre est ronde . Enfin, The Avener, en clôture, a fait vibrer la jetée pendant deux heures de set. Une soirée intense, avant que certains artistes, dont Orelsan, ne reprennent déjà la route direction le Tiki Fest Nouvelle-Calédonie prévu le week-end prochain.





















Rédigé par Violaine Broquet le Dimanche 29 Mars 2026 à 14:03 | Lu 339 fois



