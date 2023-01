En Californie, un conducteur soupçonné de s'être volontairement jeté d'une falaise, avec sa famille à bord

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mercredi 04/01/2023 - Un conducteur, soupçonné de s'être volontairement jeté d'une falaise avec sa famille à bord, a été arrêté après que la famille a miraculeusement survécu à une chute d'environ 75 mètres dans le nord de la Californie, a annoncé mercredi la police.



Dharmesh Arvind Patel, 41 ans, conduisait son véhicule en compagnie de sa femme et de ses deux enfants lundi près de San Francisco, sur une portion de la célèbre "Highway 1" qui borde l'océan, lorsque sa voiture a quitté la route et dégringolé le long de la falaise.



Malgré une chute spectaculaire qui a lourdement endommagé le véhicule, une Tesla, les quatre membres de la famille ont survécu et ont été évacués en hélicoptère jusqu'à l'hôpital, par des secouristes obligés d'intervenir en rappel.



M. Patel a ensuite été arrêté à l'hôpital Stanford, a expliqué mercredi à l'AFP la California Highway Patrol. Le conducteur, qui exerce comme médecin dans un hôpital proche de Los Angeles, doit être placé en détention provisoire dès que les médecins auront validé sa sortie de l'établissement.



Selon les premiers éléments, "les enquêteurs ont des raisons probables de penser que cet incident était un acte intentionnel", a expliqué la police autoroutière dans un communiqué.



Cette section de la Highway 1 est réputée pour ses nombreux accidents et il est extrêmement rare que les victimes survivent, ont souligné les autorités.



Les secouristes intervenus sur place lundi s'attendaient initialement à y trouver des cadavres, mais ils ont remarqué des mouvements à travers le pare-brise réduit en miettes de la voiture et ont lancé une opération de sauvetage qui a fait intervenir plusieurs hélicoptères.



"Nous avons vraiment été stupéfaits lorsque nous avons trouvé des victimes survivantes dans le véhicule", a expliqué Brian Pottenger, commandant du California Department of Forestry and Fire Protection.



Les deux enfants de la famille, une fille de 7 ans et un garçon de 4 ans, souffrent de "blessures modérées", a-t-il ajouté.



L'enquête n'a pas encore déterminé si la Tesla était en mode pilote automatique au moment de la sortie de route, mais "cela ne semble pas être un facteur déterminant dans cet incident", selon le communiqué de la police.