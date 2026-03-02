

En Australie, un opossum se confond parmi des peluches dans un aéroport

Sydney, Australie | AFP | jeudi 18/03/2026 - Une peluche plus vraie que nature s'est glissée dans un aéroport australien: un opossum sauvage a été aperçu dans les rayons d'une boutique de souvenirs mercredi, surprenant les voyageurs.



Une vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, montre le marsupial perché nerveusement sur une étagère, se confondant avec les kangourous et les ours en peluche dans l'aéroport de Hobart, en Tasmanie.



"Nous savions que notre collection de peluches était très réaliste, mais il semble que nous ayons obtenu le label de qualité ultime", s'est amusé Liam Bloomfield, le gérant de la boutique.



"Nous avons été très heureux de voir un visiteur local un peu spécial faire un tour dans la boutique".



Les employés de l'aéroport se sont rapidement mobilisés pour ramener l'animal à sa place, en pleine nature.



"Nous sommes simplement heureux d'avoir pu offrir un coin de repos douillet dans notre boutique", a déclaré un porte-parole de l'aéroport.

le Jeudi 19 Mars 2026 à 06:29 | Lu 283 fois





