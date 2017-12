Emmanuel Deschamps est décédé lundi 11 décembre

PAPEETE, le 13 décembre 2017 - Figure bien connue du monde artistique et littéraire local, Emmanuel Deschamps, s’est éteint en métropole lundi 11 décembre 2017 dans sa 80e année.



Époux de l’artiste peintre Aiu, gendre de Jacques Boullaire, il a organisé, en véritable esthète et mécène, plusieurs expositions de renom au fenua, propulsant vers la notoriété de nombreux artistes. Il a également créé la "No Name Galerie" située sur le front de mer à Papeete puis la "Galerie Boullaire" au centre Vaima, avec un important fond Boullaire.



Fondateur des Éditions Le Motu en 1992 et de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), il a parallèlement publié plus d’une centaine d’ouvrages – beaux livres, récits de voyages, guides touristiques, romans, pièces de théâtres, livres pour enfants… sur la Polynésie française. Certains d’entre eux ont remporté des prix au Festival du livre insulaire d’Ouessant.



Mêlant art et littérature, il a publié de nombreux ouvrages de référence sur Boullaire, Gauguin, Ravello et bon nombre d’artistes locaux présentés chaque année dans Le Guide des artistes en Polynésie. Il a été le premier à publier en plusieurs volumes les données sur le tatouage marquisien de Karl Von Den Steinen sous le titre Les Marquisiens et leur Art, ainsi que de nombreux livres illustrés par Jacques Boullaire : Pour un dollar de graines (version française) de James Norman Hall, Les Immémoriaux de Victor Segalen, Le Mariage de Loti de Pierre Loti, Mon île Maupiti d’André Ropiteau…