Éliane Tevahitua « Il ne faut pas non plus oublier que nous sommes sur un siège éjectable»

Eliane Tevahitua êtes-vous prête pour la vice-présidence ?

“Ce sont quand même des nouvelles fonctions avec des responsabilités lourdes et j’espère être à la hauteur. Mais en tout cas je ferai tout pour être à la hauteur. Je ne réalise pas encore mais je suppose que cela va demander énormément de travail, plus qu’à l’assemblée. Il y a de fortes attentes de notre peuple : nous ne sommes pas là pour la gloire, la magnificence des lieux. Nous nous sommes là pour servir, et il ne faut pas l’oublier. Mais pendant dix ans je n’ai jamais oublié cette notion-là. Il ne faut pas non plus oublier que nous sommes sur un siège éjectable. On a la chance d’avoir un mandat de cinq ans, qui peut-être plus court. Et il faut avoir conscience de l’habilité des choses, cela peut changer du jour au lendemain. Tant qu’on est là, il faut consacrer son énergie, au détriment de la famille. Mais c’est un choix personnel et pris en famille. Car c’est aussi un sacrifice pour eux, car ils vont se retrouver bien seuls parfois à la maison. Mais ils ont été accoutumés. Il ne peut pas avoir de carrières sans avoir la famille derrière. En tout cas pour moi ”.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Samedi 13 Mai 2023 à 20:20 | Lu 1024 fois