Élections municipales définitivement annulées à Uturoa

Tahiti, le 2 avril 2021 - Le Conseil d'Etat a confirmé vendredi l'annulation des élections municipales de Uturoa. Le haut-commissaire dispose maintenant d'un délai de trois mois pour fixer la date des nouvelles élections.



La décision était particulièrement attendue à Uturoa. Vendredi à 14 heures à Paris, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du tavana de la commune de l'île de Raiatea, Matahi Brotherson, qui contestait l'annulation des dernières élections municipales dans sa commune par le tribunal administratif de Papeete, ont rapporté vendredi nos confrères de Polynésie la 1ère. Le Conseil d'Etat a donc définitivement annulé les élections à Uturoa, enclenchant dès à présent le processus de retour aux urnes.



En effet, cette décision doit maintenant être notifiée au maire actuel, Matahi Brotherson, et à son opposante et prédécesseur, Sylviane Terooatea, à l'origine du recours initial. Par la suite, le haut-commissaire devra nommer une "délégation spéciale" qui remplira les fonctions de conseil municipal à Uturoa. Le représentant de l'Etat en Polynésie française fixera alors, dans un délai de trois mois, la date du premier tour de nouvelles élections municipales.



Rappelons que le tribunal administratif avait prononcé l'annulation des élections le 6 octobre dernier, en raison d'irrégularités constatées dans l'établissement de 10 procurations alors que Matahi Brotherson avait justement battu Sylviane Terooatea de 10 petites voix. "Ces dix procurations étant irrégulières, eu égard à l’écart des suffrages entre les deux candidats, et après déductions de ces dix procurations du résultat des élections, les listes conduites par Mme Terooatea et M. Brotherson se trouvent à égalité de voix", avait conclu à l'époque le tribunal.