Elections européennes : 5 points en plus par rapport à 2014 à 17 heures

PAPEETE, le 25 mai 2019 - Les 239 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie française ont fermé leurs portes. Si on ne connait pas encore les derniers taux de participation, on sait néanmoins que les électeurs se sont mieux mobilisés par rapport à 2014.



Le taux de participation à 19 heures n'a pas encore été communiqué par les services du Haut-commissariat.



On sait, cependant, qu'à 17 heures, le taux de participation a atteint les 16,61 % contre 11,44 % en 2014.



Des résultats qui pourraient satisfaire plus d'un, mais attention à ne pas se réjouir trop vite, puisque dans certaines communes, le nombre d'électeurs a baissé, suite notamment aux décès, aux doublons et aux radiations.



Sur Mahina, par exemple, on est passé de 11.800 électeurs en 2014 à 10.600 en 2019, ce qui fait 1.200 électeurs en moins. Des cas de figure qui peuvent être observés dans d'autres communes.



Maintenant que les élections européennes sont terminées, il faudra encore patienter jusqu'à demain matin pour connaitre les résultats de ce scrutin.



Des résultats que vous retrouverez sur notre site internet dès dimanche matin, avec des analyses bien précises sur ce scrutin.