Élections à Uturoa : "Ce résultat des urnes nous donne du baume au cœur"

Raiatea, le 21 juin 2021 - Au lendemain de sa victoire aux élections municipales de Uturoa à Raiatea, qu'il a remportées avec un score de 64,2 % des suffrages et plus de 800 voix d'avance sur Sylviane Terooatea, Matahi Brotherson s'est confié à Tahiti Infos. Le prochain conseil municipal se réunira lundi 28 juin, avec à la clé l'élection de Matahi Brotherson à la tête de la commune. Sollicitée, Sylviane Terooatea n'a pas souhaité répondre à nos questions.



Vous attendiez-vous à une victoire aussi large ?

"J’ai du mal à m’expliquer cet écart. On savait qu’on allait gagner, avec de l’avance, mais pas autant. Il se pourrait que la population, en plus de la satisfaction de la fourniture d’un courant électrique sans coupures durant nos neuf mois de mandature, a peut-être sanctionné le fait qu’on l'oblige à retourner aux urnes. Dans la bataille, on gagne un siège et peut-être même deux."



Quelle est votre priorité pour les mois à venir ?

"Nous allons continuer le travail que nous avions commencé, la priorité des priorités étant la nouvelle centrale électrique sur le lot Boubée que nous avons en montagne. Les travaux devraient démarrer dans les mois à venir, la maitrise d’œuvre a été votée le 1er avril. Nous mettrons aussi une éolienne d’appoint, ne serait-ce que pour montrer aux élèves cette énergie non fossile. Parallèlement, il y aura un parcours santé pour la population et tout ça rejoindra les futurs lots agricoles sur le même domaine."



Concernant le site de l'ancien hôtel Hawaiki Nui, la commune a-t-elle un projet précis ?

"Le projet à l’emplacement de l’ancien hôtel Hawaiki Nui est effectivement dans les starting-blocks avec, cette fois, uniquement des investisseurs locaux et donc pas de privatisation du motu en face, très utile à la population. Je pense que l’écoute permanente de la population a aussi pesé dans la balance."



D'autres chantiers sont à prévoir ?

"Oui. Le bitumage des servitudes du lotissement Mana sera pour très bientôt. À ce sujet, nous avons en prévision un autre lotissement social, près de l’aéroport qui sera mitoyen à ceux existants de Mana, Vaitemanu 1 et 2.

Nous n’oublions pas l’aspect loisirs avec le réaménagement du site Tau Piri de Tepua à la sortie Est de la commune, avec son enclos beach-volley qui devrait être déplacé plus haut dans la vallée, vers le terrain de basket et qui s’intègrera parfaitement avec le futur boulodrome de Tepua. Nous avons du pain sur la planche et, en tout cas, ce résultat des urnes nous donne du baume au cœur."