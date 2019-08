Edwin Turi jugé le 6 février 2020 pour le CET de Hitia’a

PAPEETE, le 1er août 2019 – Le procès en appel pour abus de confiance du gérant du CET de Hitia’a, Edwin Teraiharoa, a été renvoyé jeudi matin au 6 février 2020. Edwin Turi risque une interdiction de gestion à vie dans ce dossier.



Le procès en appel pour « abus de biens sociaux » du gérant du CET de Hitia’a, Edwin Teraiharoa, plus connu sous le nom d’Edwin Turi, a été renvoyé jeudi matin au 6 février 2020, en raison de l’absence des avocats des parties en cette période de vacances judiciaires. Dans ce dossier, Edwin Turi a été condamné en première instance à quatre ans de sursis, dix millions de Fcfp d’amende et une interdiction définitive de gérer une société à la suite d’un signalement Tracfin, pour avoir retiré et transporté à l’étranger de fortes sommes d’argent en liquide des comptes de sa société. Des peines suspendues dans l’attente du procès en appel.



Rappelons qu’Edwin Turi doit également être jugé le 28 avril 2020 en correctionnelle pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et travail dissimulé après la mort d’un employé du CET de Hitia’a en 2016.