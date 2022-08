Education: un concours exceptionnel pour titulariser les contractuels

Paris, France | AFP | vendredi 26/08/2022 - Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, a annoncé vendredi la création d'un concours exceptionnel de titularisation des enseignants contractuels, au printemps 2023, face à la crise majeure de recrutement des enseignants.



"Une organisation aussi vaste que l'Education nationale a besoin d'un volant d’enseignants contractuels. Nous allons ouvrir au printemps 2023 un concours exceptionnel de titularisation d'un certain nombre de ces enseignants (contractuels), selon des modalités qui seront bientôt précisées", a annoncé M. Ndiaye, lors de la conférence de rentrée.



L'Education nationale fait face à la crise de recrutement des professeurs en appelant des enseignants contractuels. "Cela s'est fait dans la fidélisation des enseignants contractuels de l'année passée, de la prolongation de leur contrat jusqu'au 31 août" et leur renouvellement à la rentrée, a ajouté le ministre de l'Education nationale. Auparavant, la plupart voyaient leur contrat interrompu pendant l'été.



"La vaste majorité de nos enseignants contractuels enseignaient déjà l'année passée, voire même les années précédentes. On peut estimer que 80, 90% des enseignants contractuels ont déjà une expérience d'enseignement", a assuré M. Ndiaye.



L'Education nationale a recours cette année à quelque 3.000 contractuels, sur environ 870.000 enseignants.



Autre vivier pour pallier le manque d'enseignants, les listes complémentaires des concours de professeurs, ceux qui ont passé le concours au printemps 2022 et n'ont pas été reçus.



Le ministère "recense les besoins suite aux défections et aux démissions des lauréats reçus (au printemps 2022) sur les listes principales", indique Pap Ndiaye. Pour remplacer ces démissionnaires, la rue de Grenelle pioche dans ces listes complémentaires. Il s'agit, à ce jour, de 260 personnes.



M. Ndiaye est, par ailleurs, revenu sur l'inflation, qui grignote le pouvoir d'achat des familles. "Le ministère s'est engagé pour un soutien accru aux familles en difficulté afin que les élèves puissent suivre leur scolarité dans de bonnes conditions", via notamment la possible hausse de 50% des fonds sociaux dès cette rentrée. Les fonds sociaux permettent aux établissements scolaires d'apporter rapidement une aide aux élèves dont les familles rencontrent des difficultés.