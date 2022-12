Édouard Fritch rend hommage à l'ancien Président chinois Jiang Zemin

Tahiti, le 30 novembre 2022 – Le président du Pays Édouard Fritch a tenu à adresser les condoléances du gouvernement au peuple chinois après la disparition de l'ancien Président Jiang Zemin, soulignant le rôle de l'ancien dirigeant dans les relations sino-polynésiennes.



Après l'annonce du décès de l'ancien Président de la République populaire de Chine Jiang Zemin mercredi à l'âge de 96 ans, le président Édouard Fritch a adressé un courrier de condoléances au consul de Chine en Polynésie française Lixiao Tian. Le président du Pays a tenu à saluer le parcours d'un “grand Président qui dirigea son pays dans une ère de profonds bouleversements” et qui entreprit des réformes qui “permirent à la Chine d'entrer au sein de l'OMC, achevant ainsi de convertir son pays à l'économie de marché, avec le succès que l'on connaît”. Surtout, Édouard Fritch a rappelé avoir eu l'occasion de rencontrer le Président Jiang Zemin lors de sa visite à Tahiti en avril 2002. “C'est dire que le Président Jiang Zemin n'est pas inconnu des Polynésiens. Ces liens permirent de consolider la relation historique que la Polynésie française entretient avec la Chine en raison de la présence d'une communauté chinoise fortement implantée et dynamique. De ces visites découla la réouverture du Consulat de la République populaire de Chine à Papeete.” Le président du Pays qui conclut en adressant les plus sincères condoléances du gouvernement de la Polynésie française au consul, au peuple chinois et à la famille de l'ancien Président.