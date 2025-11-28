

Édouard Fritch préfère la piété au politique

Tahiti, le 24 décembre 2025 - À quatre mois des élections municipales et à mi-mandat de Moetai Brotherson à la présidence de la Polynésie française, ce sont pourtant des vœux pieux qu’Édouard Fritch a préféré présenter cette année, laissant la politique de côté.



L’ancien président de la Polynésie française, président du Tapura huiraatira et candidat à sa réélection à la mairie de Pirae, a présenté ses vœux à la population dès lundi, près de 10 jours avant la fin d’année.



Des vœux un peu surprenants. Alors que le contexte politique local aurait pu se prêter à l’amorce d’une joute avec le gouvernement en place, le leader autonomiste a préféré la piété au combat politique. Il s’est adressé “avec sincérité et espérance” aux internautes après une année “dense”, “exigeante” et “parfois même douloureuse”.



Ne rebondissant pas sur les débats de la politique locale, le président du Tapura s’est arrêté sur “les nombreuses inquiétudes à l'échelle du monde, avec des tensions géopolitiques de plus en plus fortes dans notre région du Pacifique, où s'affrontent désormais ouvertement de grandes puissances”.



L’espérance



En Polynésie française, c’est “la montée des violences, avec la fragilisation de nos familles et le drame surtout de la drogue, notamment de l'ice, qui aujourd'hui détruit des vies et brise des foyers”, qui l’interpelle. “Alors, face à ces menaces, une chose demeure essentielle, c'est l'espérance. L'espérance avec l'arrivée du Fils du Très Haut, lumière et sauveur du monde”.



Quittant la politique pour la religion, Édouard Fritch incite les Polynésiens et les Polynésiennes à espérer à “une vie quotidienne beaucoup plus apaisée et plus digne”, espérer “la sécurité dans nos quartiers, la paix dans nos familles ; espérer que notre jeunesse surtout trouve ici sa place, trouve un avenir et une raison de croire”.



“Cette année, deux grands bergers nous ont quittés, le pape François et le prophète Russell Nelson”, a-t-il poursuivi, soutant que “leur héritage spirituel et leurs successeurs respectifs continuent d'éclairer notre chemin”.



Le discours religieux sera finalement la trame des vœux du président du Tapura qui conclut par les saintes écritures : “La parole dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Je vous procurerai le repos. Celui qui nous procurera le repos arrivera très bientôt et je souhaite que cette année donc à venir soit porteuse d'espoir, de paix et de renouveau”.

Rédigé par Bertrand Prévost le Jeudi 25 Décembre 2025 à 17:56 | Lu 843 fois



