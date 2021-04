Edouard Fritch et Dominique Sorain en mission aux Marquises

Nuku hiva, le 16 avril 2021 - Le président du gouvernement Edouard Fritch et le Haut-commissaire de la république Dominique Sorain, sont actuellement en visite à Nuku Hiva.



A l’occasion de cette visite les autorités du Pays et de l’Etat se sont réunis avec l’ensemble des maires de l’archipel, autour des questions relatives à la crise sanitaire actuelle, l’éventuelle réouverture des frontières à l’international, ou encore le programme de la visite prochaine du président Emmanuel Macron dans l’archipel.



Mais ce déplacement avait avant tout pour objectif devenir constater et inaugurer les réalisations effectuées dans la commune avec l'aide financière de l'Etat et du Pays.

Ainsi, parmi les visites inscrites au programme, trois opérations d'importance ont bénéficié de subventions : il s’agit en premier lieu de la réfection des routes du front de mer de Taiohae et de Hatiheu, chiffrée respectivement à 309 995 474 Fcfp et 89 998 686 Fcfp ; financée à 70% par l’Etat puis à hauteur de 30% par le Pays.



La réalisation d’un hangar à coprah dans la commune de Hatiheu permettant aux habitants de stocker leurs productions dans l'attente du transfert vers Taiohae puis vers Papeete par le biais de l'Aranui. Ce projet a quant à lui été financé à 50% par le Pays, 30% par l’Etat, puis 20% par la commune de Nuku Hiva.

Et enfin le scanner de l’hôpital Louis Rollin, dont le cout s’élève à 60 millions Fcfp et qui a été entièrement financé par le Pays.