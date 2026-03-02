

Édouard Fritch : “Je veux passer la main à la jeunesse”

Tahiti, le 20 mars 2026 - L’investiture du conseil municipal de Pirae s’est tenue ce vendredi, marquant officiellement le début du quatrième et dernier mandat de Édouard Fritch à la tête de la commune. Réélu dimanche avec 59,47 % des voix, le maire sortant a obtenu 28 voix lors de la séance d’investiture. La cérémonie a débuté par une prière et une introduction culturelle, rassemblant les 33 élus. Les conseillers ont ensuite procédé aux différentes élections prévues à l’ordre du jour, ainsi qu’à la définition de la feuille de route pour les six années à venir. Édouard Fritch, unique candidat, a été élu à la quasi-unanimité, malgré six bulletins blancs. À noter : le conseil municipal compte finalement 27 sièges, et non 28 comme annoncé par le haut-commissariat.



Après l’élection du maire et les adjoints ont reçu leur écharpe. Cette nouvelle équipe parée de la distinction républicaine affiche une volonté de renouvellement : sur neuf adjoints, quatre sont issus des nouveaux élus, dont Teddy Tang, 34 ans, et le benjamin Keapa Nui Raioha, 22 ans. “Je veux être un membre de transition et je veux passer la main à la jeunesse”, a déclaré Édouard Fritch, précisant que son équipe compte “50 % de jeunes en politique”. Édouard Fritch, fort de son expérience et de ses mandats précédents (2001-2008, 2014-2020 et 2020-2026), s’entoure désormais de jeunes élus pour préparer la transition. `

150 personnes présentent



Six conseillers délégués auront également pour mission d’accompagner les élus face à “l’ampleur des projets”, en particulier ceux liés au renouveau du centre-ville. Le maire a détaillé son principal projet : la création d’un nouveau marché et la mise en place de meilleures conditions pour le développement de commerces, afin de favoriser l’emploi. “Je souhaite rendre possible les projets de la commune. Je veux aussi créer de l’emploi pour les enfants de Pirae”, a-t-il affirmé. Le tāvana réélu a également rendu hommage à Gaston Flosse, ancien président de la Polynésie française et premier maire de la commune : “C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier en politique.”



Dans la salle, près de 150 personnes étaient présentes : habitants, militants et nombreuses figures politiques autonomistes, parmi lesquelles le sénateur Teva Rohfritsch, Moerani Frébault, mais aussi la nouvelle tāvana de Paea, Tepuaraurii Teriitahi, investie le matin même. Le vote des indemnités des élus a conclu l’investiture. Réélu dimanche avec 59,47 % des voix, le maire sortant a obtenu 28 voix lors de la séance d’investiture. La cérémonie a débuté par une prière et une introduction culturelle, rassemblant les 33 élus. Les conseillers ont ensuite procédé aux différentes élections prévues à l’ordre du jour, ainsi qu’à la définition de la feuille de route pour les six années à venir. Édouard Fritch, unique candidat, a été élu à la quasi-unanimité, malgré six bulletins blancs. À noter : le conseil municipal compte finalement 27 sièges, et non 28 comme annoncé par le haut-commissariat.Après l’élection du maire et les adjoints ont reçu leur écharpe. Cette nouvelle équipe parée de la distinction républicaine affiche une volonté de renouvellement : sur neuf adjoints, quatre sont issus des nouveaux élus, dont Teddy Tang, 34 ans, et le benjamin Keapa Nui Raioha, 22 ans. “Je veux être un membre de transition et je veux passer la main à la jeunesse”, a déclaré Édouard Fritch, précisant que son équipe compte “50 % de jeunes en politique”. Édouard Fritch, fort de son expérience et de ses mandats précédents (2001-2008, 2014-2020 et 2020-2026), s’entoure désormais de jeunes élus pour préparer la transition. `

Teddy Tang et le benjamin Keapa Nui Raioha : “ Pirae est la plus belle ville".

Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 20 Mars 2026 à 18:18 | Lu 1578 fois



