

Économie : le tourisme au beau fixe

Tahiti, le 13 avril 2026 - Au troisième trimestre 2025, les indicateurs économiques du tourisme restent “au vert”. Dans son dernier point de conjoncture, l’ISPF fait état de 93 030 visiteurs, soit 84 340 touristes et 8 690 excursionnistes, avec une hausse de la fréquentation de 14,9 % par rapport au troisième trimestre 2024 et des retombées positives dans les secteurs de l’hôtellerie et du transport. Reste à savoir si 2026 sera de la même trempe face aux conséquences du conflit au Moyen-Orient.





L’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) a publié ce lundi son “tableau de bord” du tourisme au troisième trimestre 2025. Avec un nouveau pic historique de 281 227 touristes en 2025, tous les voyants sont “au vert” et la crise Covid de 2020 n’est plus qu’un lointain souvenir.



Avec 93 030 visiteurs au troisième trimestre 2025, le Fenua enregistre une hausse de 14,9 % de la fréquentation touristique par rapport au troisième trimestre 2024. La clientèle hexagonale (+13,5 %) et nord-américaine (+11,9 %) est toujours plus nombreuse, concentrant 68,7 % du marché. La clientèle européenne (hors France) croît de 21,9 % sur un an. La fréquentation des touristes du Pacifique progresse de 5,6 % en partie grâce aux touristes australiens qui compensent le recul des marchés calédoniens et néo-zélandais. Le marché asiatique reste marginal (2,6 %), quoiqu’en hausse grâce au retour des liaisons aériennes directes.



​Chiffre d’affaires et emploi en hausse

L’hébergement terrestre marchand (hôtels, pensions, locations) est en hausse, totalisant 72 % de la clientèle du trimestre avec une durée de séjour stable de 15,2 jours. L’hébergement non marchand (famille, amis, structure collective gratuite) progresse de trois jours sur un an, soit 33,2 jours ce trimestre. Quant à l’hébergement flottant (yachts, voiliers, bateaux de croisière), il concentre 18,5 % de la clientèle et profite d’une hausse du nombre de croisières intra-polynésiennes (départ et arrivée à Papeete).



Avec plus de chambres disponibles (250 000) et un taux d’occupation moyen de 76,5 %, une forte hausse des ventes est enregistrée dans l’hôtellerie. Les îles du Vent concentrent 57 % des chambres louées et Bora Bora totalise à elle seule 30,5 %. “L’ensemble des archipels et des gammes d’hôtels a profité du rebond de la fréquentation en hébergement terrestre marchand, mais celui-ci a été plus soutenu dans les gammes de luxe (+10,7 %)”, constate l’ISPF. Même envolée dans le transport aérien avec 484 vols internationaux opérés en 2025, contre 442 en 2024, et une hausse de 9,2 % du nombre de passagers débarqués. Sur les vols domestiques, le nombre de passagers progresse de 6,1 % sur un an.



Cette embellie se ressent jusque dans le chiffre d’affaires des entreprises touristiques qui augmente de 9,8 % sur un an, notamment dans l’hébergement (+13,1 %) et les services de transport de voyageurs (+8,6 %). L’emploi progresse de 4,7 % avec une hausse des salaires moyens.



​Limiter les turbulences en 2026

Des chiffres de bon augure pour le premier secteur économique du pays. Reste à savoir si cette évolution positive pourra se maintenir en 2026, compte tenu de l’augmentation des prix des carburants liée au conflit au Moyen-Orient ; une situation anticipée mi-mars par le gouvernement avec la présentation d’un projet de modification de budget de ​

Des chiffres de bon augure pour le premier secteur économique du pays. Reste à savoir si cette évolution positive pourra se maintenir en 2026, compte tenu de l’augmentation des prix des carburants liée au conflit au Moyen-Orient ; une situation anticipée mi-mars par le gouvernement avec la présentation d’un projet de modification de budget de ​ 5,9 milliards de francs pour affronter la crise pétrolière.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 13 Avril 2026 à 16:34 | Lu 260 fois



