

​5,9 milliards de francs pour affronter la crise pétrolière

Tahiti le 17 mars 2026. Dans un communiqué envoyé aux rédactions mardi soir, le Pays dévoile la panoplie des mesures prises pour anticiper les impacts sur l’économie locale du conflit au Moyen-Orient et des fluctuations des prix des hydrocarbures.





Lors d’un conseil des ministres extraordinaire tenu mardi, le ministre de l’Économie, du Budget et des Finances, Warren Dexter a présenté deux arrêtés qui seront soumis prochainement à l’assemblée de la Polynésie française pour adoucir le plus possible les effets de la crise pétrolière internationale qui se profile à cause de la guerre au Moyen-Orient.



"Ce premier collectif budgétaire repose sur un montant global de 13,410 milliards de francs", explique le gouvernement au travers ce communiqué dont seuls 5,9 milliards de francs concernent les mesures de soutien pour passer le cap de la crise pétrolière.



Parmi ces prévisions financières, 2,4 milliards de francs seront consacrés à Air Tahiti Nui "qui subit de plein fouet la flambée du carburant, afin d’équilibrer la compagnie et garantir nos liaisons internationales", explique le communiqué. 3,5 milliards de francs supplémentaires, seront versés au Fonds de Régulation des Prix des Hydrocarbures (FRPH) qui portera le budget total du compte à 6,5 milliards de francs, "afin d’amortir au mieux les effets des tensions sur le marché des hydrocarbures et ses dérivés".



Au cœur de ce collectif budgétaire, 2,9 milliards de francs seront versés au fonds intercommunal de péréquation dit FIP ; une dépense obligatoire. 2 milliards de francs seront consacrés au Centre Hospitalier de Polynésie Française (CHPF), dans le cadre de sa restructuration financière, "afin de sécuriser la situation de l’établissement et assurer nos capacités de soin", précise le Pays qui a déjà sorti massivement le chéquier l’an dernier pour solder les créances qui s’étaient accumulées depuis 2009 (1,3 milliard de francs).



Enfin, le collectif budgétaire comprend 1,5 milliard de francs supplémentaires, versés au Fonds de lutte contre la cherté de la vie (LCDC) pour soutenir la consommation et 1 milliard de francs de dotations au soutien à l’emploi et aux entreprises individuelles.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 17 Mars 2026 à 17:59 | Lu 1490 fois



