Ecoles fermées dans plusieurs communes jeudi

Le Centre des jeunes adolescents (CJA) de Ahonu accueillera normalement ses élèves jeudi. En revanche, la mairie de Mahina annonce la fermeture pour une journée des écoles maternelles et élémentaires de la commune, "considérant l'impossibilité d'accueillir les élèves dans les écoles, en toute sécurité sans la présence des enseignants" et appelle les parents "à prendre leurs dispositions pour garder ou faire garder leurs enfants".



Les écoles concernées sont :

- Fareroi maternelle et élémentaire ;

- Hitimahana maternelle et élémentaire ;

- Nuutere élémentaire ;

- Amatahiapo élémentaire ;

- Fare Va’a maternelle.