Ecole de commerce de Tahiti : Edt-Engie renouvelle son parrainage

PAPEETE, 4 mai 2018 - Les étudiants de 1ère année de l'École de Commerce de Tahiti (ECT) ont reçu, jeudi, Julien Couronné d’EDT-Engie pour le parrainage de leur promotion.



Le Directeur des Ressources Humaines de la filiale polynésienne d'Engie était accompagné de Hina Delva, la directrice de la Communication du groupe, pour représenter l'entreprise qui sera, à nouveau, marraine de l'École de Commerce de Tahiti cette année. En effet, ce n'est pas la première fois qu'EDT participe à cette action qui permet à aux étudiants d'être épaulés par des professionnels, durant leurs trois années de cursus.



Ce système de parrainage est courant dans les écoles de commerce et permet notamment aux étudiants d'évoquer avec chaque parrain et marraine des valeurs pour réussir sa vie professionnelle. On le retrouvera également à la remise des titres de fin d'études et ils accompagneront de leurs conseils les futurs diplômés.