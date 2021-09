EasyScienceLive, la chaîne qui te réconcilie avec les sciences

Ok, bonjour à tous et à toutes, aujourd’hui on va voir comment calculer sa consommation électrique pour choisir le meilleur abonnement et faire des économies. Alors d’abord quelques rappels sur la puissance électrique, la puissance électrique c’est la quantité d’énergie consommée par unité de temps, elle se mesure en watt, un watt c’est une joule d’énergie consommée par seconde.

Sur la chaîne Youtube Easy Science Live , plusieurs vidéos sont disponibles. Clique sur la première : “Jingle Rock”. Elliot Canipelle prend alors la parole : “” Les explications se poursuivent, illustrées d’exemple, et débouchent sur la formule : énergie = puissance x durée.Elliot Canipelle est professeur de Physique Chimie au collège-lycée La Mennais. Il enseigne, cette année, en 4e, seconde et terminale. Pour ses élèves il a créé des vidéos explicatives, ludiques et vulgarisées de concepts et méthodologies d’apparence un peu complexe. “.”En mélangeant les textes, les photos, la vidéo, certains concepts s’éclaircissent. Les vidéos permettent de vulgariser le discours pour mieux appréhender les difficultés. Elliot Canipelle n’hésite pas à mettre en scène ces difficultés dans un environnement connu, au skate park par exemple. Autre avantage, les élèves peuvent visionner les vidéos autant de fois qu’ils le souhaitent.Elliot Canipelle a choisi ses sujets en fonction de ses propres besoins, mais également pour combler des manques grâce au grand nombre de ressources en ligne.Ces vidéos lui prennent énormément de temps. Elles durent entre 4 et 25 minutes. Quatre ou cinq jours sont parfois nécessaires pour réaliser ces vidéos. Pour les mettre au point, Elliot Canipelle a dû apprendre à manipuler certains logiciels, à faire du montage vidéo, enregistrer sa voix… Aussi, pour mettre à profit cet investissement, il a créé une chaîne Youtube qu’il a baptisée Easy Science Live. C’est une chaîne accessible à tous, les élèves comme les enseignants.Le projet a démarré lors du premier confinement et reprend donc de plus belle avec ce nouveau confinement. Entre les deux, Elliot Canipelle aurait bien aimé enrichir sa chaîne Youtube de nouvelles vidéos, mais il n’a pas pu concilier son métier et son projet. “.” Il espère toujours pouvoir s’y mettre. En attendant les prochaines vidéos, les anciennes vidéos sont toujours disponibles.