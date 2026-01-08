

EDITO - Ce que chef veut !

Le Tavini n’a même plus besoin de sujets politiques à l’assemblée de la Polynésie française pour se diviser. Son leader, Oscar Temaru, se débrouille très bien tout seul pour le faire.



Après l’éclatement du bloc autonomiste, qui ne cesse, comme dans un puzzle dans lequel il y aurait toujours une pièce en trop, de se construire un jour pour mieux se déconstruire le lendemain, c’est le ciment indépendantiste qui s’effrite.



Grâce à son président, le parti bleu ciel verra deux candidatures à Pirae. Celle de Thilda Hareoe Garbutt, régionale de l’étape, et celle de Tevaiti Pomare qu’Oscar Temaru essaie tant bien que mal de caser depuis l’éviction de ce dernier du ministère de l’Économie.



Mercredi soir, c’est à Papeete que le leader indépendantiste a renié les principes pourtant clairement énoncés en février 2025 lors d’un bureau exécutif qui lançait les municipales. “La consigne que nous avons donnée, c’est de choisir entre les deux options définies par le parti, à savoir : soit se présenter avec une liste complètement Tavini Huira’atira, de la tête jusqu’au dernier suppléant, soit on accorde une liste d’ouverture à condition que la tête de liste soit Tavini Huira’atira”, expliquait alors son fidèle lieutenant, Tony Géros qui rajoutait : “Pour éviter de dévier le positionnement des uns et des autres, on exige que la tête de liste soit du parti.”



Alors qu’il y a encore quelques mois, il expliquait à qui voulait l’entendre que les listes Tavini seraient, soit menées par un membre du parti, soit ne seraient pas, il a donné son blanc-seing à Tauhiti Nena lors d’une réunion d’investiture à Papeete. Le tout, entouré de sa garde rapprochée qui peine désormais à dépatouiller le problème de la candidature de Tematai Le Gayic en appelant à l’union.



Lors de ce même bureau exécutif de février 2025, le président du Pays, Moetai Brotherson, lançait : “De nombreuses personnes se sont exprimées de manière très claire pour dire que celui qu’ils veulent pour Papeete aux municipales, c’est Tematai Le Gayic !”



Une phrase qui n’avait pas fait sourciller et qui était confirmée par Oscar Temaru lui-même lors du congrès du parti en avril alors qu’il avait présenté Tematai Le Gayic comme le candidat officiel du Tavini pour les municipales 2026 à Papeete, en compagnie de Chantal Galenon, surprise, qui se voyait bien courir à Moorea.



C’était avant le soutien trop affiché de l’ancien député à Moetai Brotherson, de moins en moins en phase avec Tony Géros et Vito Maamaatuaiahutapu et avant son opposition aux tractations avec l’Azerbaïdjan.



Au Tavini, ce que chef veut, Dieu le veut… Qu’en sera-t-il des électeurs ?



Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 23 Janvier 2026 à 07:25 | Lu 618 fois



