

EDITO - Attention, cascade



François Pihaatae, président de l’Église protestante Mā’ohi, président du Conseil œcuménique des églises pour la région du Pacifique, secrétaire de Moruroa e tatou – personne influente donc –, peut-il sortir aussi souvent du cadre sans que jamais qui que ce soit ne le remette, un tant soit peu, à sa place ?



Que l’EPM, sous son impulsion, confonde foi et politique, passe encore ; mais les propos tenus ce mardi sur les bancs de l’Organisation des Nations Unies font froid dans le dos. Mélanger colonisation, grippe espagnole, nucléaire, Covid et scepticisme sur le vaccin sans se déboîter un genou, en moins de trois minutes, tout en omettant de surcroît que la première des colonisations a été religieuse en Polynésie française, reste un exploit pas banal.



Revenant sur le “mensonge délibéré de la puissance administrante” sur les essais nucléaires, le pasteur a réussi la pirouette insensée de lier ces faits aujourd’hui avérés, condamnables et qui demandent réparation, à la thèse du vaccin anti-Covid “mortel pour certaines personnes”, qui “entrave le développement des nouveau-nés”, a “développé des risques de stérilité” pour “anéantir le peuple mā’ohi”.



Une cascade à ne pas tenter de reproduire chez soi au risque d’un claquage cérébrospinal.



On est en droit de se demander d’ailleurs si les Polynésiens vont un jour demander à l’Église qu’elle présente son pardon pour l’envoi à la fin du XVIIIe siècle de la London Missionary Society. Où l’envoi par le Pape Léon XII de la congrégation des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie au début du XIXe avec la tâche d’évangéliser l’est du Pacifique.



“C'est vrai, c'est vrai. Ils ont emmené l'Évangile dans un pot. Mais on l'a planté et on s'est accaparés de l'histoire”, déclarait-il en septembre 2023 tout en fustigeant ceux qui protège le maintien dans la République, amenée dans un autre pot, plantée à son tour, et nourrie par d’autres que lui.



L’histoire est comme le beurre : elle est meilleure quand elle est non pasteurisée.

Tahiti le 10 octobre 2025.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 10 Octobre 2025 à 09:49




