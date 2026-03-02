

EDITO - Aimez-vous presque les uns les autres

Tahiti le 22 mars 2026. Cette semaine, Tahiti Infos a fait la une avec l’histoire de ce couple de Polynésiens homosexuels qui cherchent à adopter. Dotés d’une situation professionnelle stable, d’un logement stable, mariés, ils se sont heurtés à une administration qui n’a pas justifié son refus et devra, sur ordre des tribunaux, reconsidérer sa position et l’argumenter.



Cependant, si 2026 est l’heure du Pacs et du mariage pour tous, c’est aussi l’heure des avis tranchés sans arguments, de la haine numérique dans des commentaires balancés à la va-vite, à peine plus dignes qu’une discussion dans un bar-PMU ou une émission de Pascal Praud.



Ces commentaires ont été nombreux sous nos publications et nous avons pris le parti de les laisser. Non pour la qualité des argumentaires exercés, mais parce qu’ils ne comportaient aucune insulte. Cela a pu nous être reproché, de la même façon qu’il nous aurait été reproché de les “modérer”. Difficile de placer le curseur sur l’échelle de la liberté de parole.



La lecture de ces mêmes commentaires montre à quel point la tolérance a encore des progrès à faire dans notre société, surtout quand elle est nappée d’une solide couche religieuse qui inscrit la légitimité et l’exclusivité de pensée dans ses saintes écritures.



Ces deux hommes vivent ensemble, s’aiment, et ont de l’amour à donner. Le ferment d’une famille en quelque sorte. De nombreux commentaires sont allés jusqu’à supposer que leur enfant, s’ils parvenaient jusqu’à l’adoption, serait victime de moqueries. Sûrement s’il tombe face aux mêmes personnes qui ont justement écrit ces commentaires. Moins sûr, si la tolérance devient enfin une composante de notre société. Ça chante “Aimez-vous les uns, les autres” un cierge dans une main et “le Nouveau Testament pour les nuls” dans l’autre, mais faudrait pas non plus pousser le concept trop loin.



Ah oui, au fait. Ce dimanche, c’est le second tour des municipales. Homosexuels, homophobes, hommes, femmes, athées, croyants, malades, bien portants… Une personne, une voix. Et contrairement aux pets éventés dans les commentaires racistes, homophobes et autres, cette voix-là, elle compte.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 22 Mars 2026 à 09:07 | Lu 788 fois



