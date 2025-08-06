

Du sprint pour redémarrer la saison

Tahiti, le 31 août 2025 - La saison 2025 de natation a repris samedi dans le bassin de Pater avec un Meeting Sprint après quelques semaines d’une trêve un peu plus courte toutefois pour les nageurs de la sélection tahitienne qui ont globalement brillé début juillet aux Mini-Jeux de Palau.



La Fédération tahitienne de natation a repris le cours de son calendrier 2025 après la traditionnelle trêve observée pendant les grandes vacances scolaires. Trêve qui fut toutefois de courte durée pour l’élite qui a participé aux Mini-Jeux du Pacifique à Palau début juillet et qui a repris l’entraînement début août avec le Centre de performance polynésien (CPP). Les clubs ont également repris leurs activités depuis trois semaines et tous les nageurs qui ont participé au Meeting Sprint samedi, à la piscine Pater, étaient déjà relativement bien affûtés pour la reprise des compétitions.



Et il le fallait pour les meilleurs car le format de l’épreuve était plutôt exigeant physiquement avec l’enchaînement des courses, même si c’est sur 50 mètres. Série puis demi-finale et finale, tel était le menu pour les plus rapides, certains d’entre eux s’alignant dans deux ou trois nages. Naël Roux qui disputait sa dernière course sous les couleurs de Saint-Raphaël avant de retourner au Cercle des Nageurs de Polynésie en profitant de la période de mutation, a réalisé un triplé en s’imposant en finale des 50 mètres nage libre, brasse et papillon. Manea Teriierooiterai lui a imposé une belle résistance en nage libre et papillon. Paolo Grolli est monté sur la plus haute marche du podium en dos.

Échéances nationales et internationales à court terme



Déotille Videau, la numéro 1 locale féminine a pour sa part réalisé un doublé en brasse et dos, Vaihau Taumihau-Gatien et Hawaiki Moro s’imposant en nage libre et papillon. La nageuse a un objectif ambitieux pour 2026 puisqu’elle tentera d’intégrer l’équipe de France juniors et, pour ce faire, devra être à son top au mois de mai prochain lors des Championnats de France qui peuvent lui ouvrir les portes de la sélection nationale. Elle pourra déjà rapidement se mettre en confiance dans une compétition relevée lors des Championnats de Nouvelle-Zélande Élite dans deux semaines auxquels participera une sélection tahitienne issue du CPP.



Des échéances nationales attendent aussi la natation tahitienne en décembre comme le confirme Sylvain Roux, le directeur technique de la FTN et responsable du CPP : “On redémarre avec une belle natation qui a bien tenu son rang à Palau, mais aussi avec des jeunes de 2012/2013 qui ont bien progressé. Les clubs et le CPP ont repris depuis quelques semaines et cette première compétition a été plutôt dynamique au niveau des performances. On a déjà un objectif important pour l’élite puisqu’elle va participer aux Championnats de Nouvelle-Zélande Élite en septembre. Les championnats de France benjamins et juniors sont aussi programmés en décembre. Il y a aussi les Oceania en mai 2026 pour lesquels on va bâtir une sélection avec bien sûr l’objectif de continuer à travailler en vue des Jeux de 2027.”



Il y en a un qui devrait être prêt en 2027 à savoir Keha Desbordes, l’un des ténors de la natation masculine tahitienne. Il n’était pas présent samedi à Pater et pour cause : il va poursuivre ses études en université aux États-Unis où il continuera à nager et sans doute à progresser compte tenu de la réputation d’excellence de la formation sportive universitaire américaine.



Le prochain rendez-vous local sera consacré à l’eau libre, dimanche prochain au PK 18 à Punaauia.



Patrice Bastian

Les podiums

Dames

50 mètres NL

1re Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua) 30’’ 23

2e Enola Loaec (CNP) 30’’ 31

3e Ragihei-Kura Timo (I Mua) 30’’ 92



50 mètres brasse

1re Déotille Videau (CNP) 36’’ 08

2e Enola Loaec (CNP) 37’’ 14

3e Ragihei-Kura Timo (I Mua) 37’’ 54



50 mètres dos

1re Déotille Videau (CNP) 31’’ 27

2e Hawaiki Moro (OLP) 33’’ 56

3e Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua) 33’’ 69



50 mètres papillon

1re Hawaiki Moro (OLP) 30’’ 79

2e Toreana Narii (I Mua) 30’’ 91

3e Eonla Loaec (CNP) 31’’ 80

Messieurs

50 mètres NL

1er Naël Roux (Saint-Raphaël) 23’’ 98

2e Manea Teriierooiterai (OLP) 24’’ 14

3e Sosthène Videau (CNP) 24’’ 91



50 mètres brasse

1er Naël Roux (Saint-Raphaël) 29’’ 64

2e osthène Videau (CNP) 31’’ 39

3e Oscar Busset (I Mua) 32’’ 92



50 mètres dos

1er Paolo Grolli (CNP) 29’’ 62

2e Naherehau Yun Teauroa (OLP) 30’’ 62

3e Paol Lorzil (CNP) 31’’ 60



50 mètres papillon

1er Naël Roux (Saint-Raphaël) 25’’ 97

2e Manea Teriierooiterai (OLP) 26’’ 28

3e Toahei Tihoni (CNP) 28’’ 76

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 31 Août 2025 à 18:00




