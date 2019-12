Du retard pour 2,7 tonnes de colis postaux

Tahiti, le 20 décembre 2019 - A quelques jours de Noël, le centre de tri postal de l'OPT n'a pas reçu vendredi les 2,7 tonnes d'envois postaux en provenance de métropole qui étaient prévus. La compagnie Air Tahiti Nui explique que les lettres et autres colis sont en standby à Los Angeles, et que les denrées périssables ont été acheminées en priorité.



C'est le même refrain chaque année quand arrive la période des fêtes. Le retard dans la livraison des colis postaux. Nos confrères de Radio 1 ont révélé vendredi que le centre de tri postal de l'OPT n'avait pas reçu les 2,7 tonnes de lettres et de colis en provenance de la métropole qui étaient initialement prévus.



Une nouvelle fois c'est le volume des colis envoyés à cette période de l'année qui sature les différents moyens de transport. "C'est la première fois que l'on ne reçoit rien. D'habitude il y a un peu de courriers qui passent. Mais cette fois-ci rien du tout. Tout ce qui était attendu vendredi ne sera pas sous le sapin mardi", a affirmé Teihotu Arles, responsable du centre de traitement du courrier.



La grande majorité de ces envois postaux devaient être acheminés par Air Tahiti Nui. Contacté vendredi, le service fret de la compagnie au Tiare a précisé que les denrées périssables ont été acheminées en priorité à l'approche des fêtes de Noël. Air Tahiti Nui confirme par ailleurs que les lettres et autres colis sont en standby à Los Angeles. Ils arriveront dès ce week-end à l'aéroport de Faa'a. Encore un peu de patience…