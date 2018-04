Du retard dans le lancement des travaux du terminal de croisière

Il va être autour de 2 milliards de francs

Il y a des conditions techniques qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de revoir certaines choses qui vont avoir un impact sur le coût des travaux

études ne sont pas totalement bouclées. Il y a encore de vérifications techniques à faire

Ils devraient durer à peu près 24 mois

parce que c'est un site symbolique et culturel pour nous. Il a marqué l'histoire de notre pays

Les roulottes seront déplacées vers la gauche dans un endroit bien aménagé, plus moderne, plus hygiénique. Mais ça peut évoluer par la suite

Le problème des rats et des toilettes devra être réglé. Il n'y a pas de raisons que ce ne soit pas le cas. Il existe, aujourd'hui, des moyens techniques qui peuvent résoudre tout ça. Les évacuations vont être améliorées, et ça tombe bien puisque la commune modifie actuellement son réseau d'eaux usées

Il avait été annoncé l'année dernière comme étant l'un des plus grands projets touristiques à Tahiti. Le futur terminal de croisière qui sera situé au niveau de la place Vaiete, offrira un beau cadre pour accueillir les paquebots.Un projet qui est porté par le Port autonome, et qui comprend également l'aménagement de la place Vai'ete. Il est évalué à près d'1,2 milliard de francs, un montant qui devrait être revu à la hausse. "", assure Luc Faatau, ministre de l’Équipement. À cause notamment des normes techniques : "", explique le fa'atere hau.Si le coût va évoluer, du côté des travaux, des modifications sont également à prévoir dans le calendrier. Ils devaient démarrer en mars, mais les "", prévient Luc Faatau.Les autorités du Port autonome et du Pays espèrent lancer les appels d'offres au début du second semestre 2018, pour un démarrage des travaux à la fin de l'année. "", indique le ministre.L'inauguration devrait donc se faire début 2021.>>> Vaiete se fait belle pour accueillir les croisiéristes Ce terminal de croisière fait partie du projet d'aménagement de la place Vaiete, qui sera tout de même épargné par les bâtisses, "", souligne Luc Faatau.Et autre symbole de Vaiete, les fameuses roulottes. Si l'an dernier, on nous annonçait qu'elles ne seront pas déplacées, eh bien, aujourd'hui, la donne aurait changé. "", explique le ministre de l'Equipement.", poursuit-il.En attendant que les travaux de ce grand projet à vocation touristique démarrent, d'autres chantiers sont en cours sur le front de mer.