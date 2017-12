Drones : Attention à la réglementation

PAPEETE, le 26 décembre 2017 - Les drones de loisirs sont de plus en plus nombreux en Polynésie. Leur prix abordable et leur maniabilité en font un cadeau idéal à déposer sous le sapin pour les petits comme pour les grands. Cependant, même en jouet, ces appareils sont soumis à une réglementation stricte.



Une peine d'un an de prison et jusqu'à 8 949 877 francs d'amende, c'est ce qu'encourent les utilisateurs de drones qui ne respecteraient pas la réglementation. Parce que oui, même ces petits appareils que l'on trouve dans les rayons jouets des grandes surfaces sont soumis à une réglementation très stricte. Distance de sécurité, zone de vol, altitude, on ne peut pas faire n'importe quoi et surtout pas aller lorgner discrètement chez les voisins.