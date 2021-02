Dragon et Pirae toujours au top, Tiare Tahiti accroche le podium

Tahiti, le 20 février 2021 – La 6ème journée de Ligue 1 s'est poursuivie ce samedi, avec notamment le retour sur les pelouses des cadors du championnat. L'AS Dragon, leader au classement, a disposé à Mataiea, de l'AS Pueu sur le score de 3 à 2. L'AS Pirae, dauphin du club de Titioro, a de son côté atomisé l'AS JT au stade Pater (9-1). Et l'AS Tiare Tahiti est venu à bout de l'AS Olympic Mahina (9-2). Un succès qui permet aux joueurs de Moorea de monter sur la troisième marche du podium.



La trêve forcée n'aura finalement rien changé à la dynamique de la Ligue 1. Les cadors du championnat ont tous fait leur retour sur les pelouses ce samedi et ces derniers ont fait respecter leur rang. À commencer par l'AS Dragon, solide leader avec 22 points au compteur (cinq victoires en six matchs avant la suspension des compétitions en novembre dernier). Pour la reprise, les hommes d'Efrain Araneda devaient négocier un délicat déplacement à Mataiea pour affronter la surprenante équipe de l'AS Pueu, invaincue également depuis le début de la saison (trois victoires et deux nuls).



Pour s'éviter un match compliqué le club de Titioro a ouvert la marque au quart d'heure de jeu par l'intermédiaire de son buteur maison Rainui Tze-Yu (1-0). Dragon a ensuite doublé la mise peu avant la mi-temps grâce à une réalisation de Yannick Vero (2-0), avant que Tutehau Tufariua ne vienne donner un avantage encore plus conséquent à son équipe dès le retour des vestiaires (3-0). On pensait alors les hommes d'Efrain Araneda à l'abri, sauf qu'Harrison Apuarii avant l'heure de jeu et Yohann Tihoni à un quart d'heure du terme de la fin du match sont venus redonnés espoirs à l'équipe de la Presqu'îe (3-2). Un espoir de retour qui est ensuite définitivement avorté suite au but de Nicolas Melnyk. Score finale 4-2 pour Dragon qui empochait là son sixième succès de la saison et s'assurait de conserver son fauteuil de leader.