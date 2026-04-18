

Douze projets soutenus par France 2030

Tahiti, le 8 mai 2026 – Polynacre, pour la revalorisation des coquilles des fermes perlières, et Tahiti Marine Aquaculture, pour la construction d’une écloserie de bénitiers, sont intégrés au dispositif France 2030 Territorialisé qui soutient déjà dix autres projets au Fenua. À ce stade, ce cofinancement État-Pays en faveur du développement et de l’innovation s’élève à 211,5 millions de francs. Les candidatures sont toujours ouvertes.





Coprésidé par l’État et le Pays, le comité de pilotage du programme France 2030 en Polynésie française s’est réuni le mardi 21 avril. Il vise à accélérer l’émergence d’entreprises innovantes, capables de rayonner au niveau national et au-delà ; à renforcer la compétitivité des secteurs stratégiques, en favorisant la mutualisation d’infrastructures de recherche et développement, de test et d’expérimentation ; et à accompagner les entreprises dans l’anticipation des mutations économiques et organisationnelles en développant les compétences nécessaires aux métiers d’avenir. Ce programme est doté d’une enveloppe de 635 millions de francs et d’un dispositif d’ingénierie territoriale en vue d’accompagner les porteurs de projets.



Innovation et économie circulaire

Dans un communiqué, le haut-commissariat annonce que deux nouveaux projets ont été retenus, en “adéquation” avec les objectifs de France 2030 et la stratégie de développement économique du Pays. Au volet innovation,



Au volet filière, le projet retenu est celui de Tahiti Marine Aquaculture, qui ambitionne de construire une écloserie terrestre destinée à produire des bénitiers comestibles et résistants aux changements climatiques. Une subvention de 47,7 millions de francs a été accordée pour soutenir l’objectif de l’entreprise, qui souhaite structurer la filière locale avant de peut-être s’internationaliser.



Ces deux projets viennent s’ajouter aux dix autres déjà soutenus par le programme France 2030 Territorialisé depuis 2024 (lire encadré) pour un montant total d’aide de 211,5 millions de francs. Quatre d’entre eux bénéficient également du dispositif France 2030 export, “programme d’excellence permettant d’accompagner les lauréats dans leur plan d’action et de développement à l’international”. Les porteurs de projets peuvent déposer leur candidature en ligne :

Dans un communiqué, le haut-commissariat annonce que deux nouveaux projets ont été retenus, en “adéquation” avec les objectifs de France 2030 et la stratégie de développement économique du Pays. Au volet innovation, il s’agit de Kotuku Fakarava – Polynacre, qui travaille à la revalorisation des coquilles des fermes perlières dans une dynamique d’économie circulaire : elles sont notamment réduites en poudre à des fins agricoles. Lauréate du prix de l’Innovation Outre-mer “Or bleu” en décembre dernier, la société a été dotée de 20 millions de francs.Au volet filière, le projet retenu est celui de Tahiti Marine Aquaculture, qui ambitionne de construire une écloserie terrestre destinée à produire des bénitiers comestibles et résistants aux changements climatiques. Une subvention de 47,7 millions de francs a été accordée pour soutenir l’objectif de l’entreprise, qui souhaite structurer la filière locale avant de peut-être s’internationaliser.Ces deux projets viennent s’ajouter aux dix autres déjà soutenus par le programme France 2030 Territorialisé depuis 2024pour un montant total d’aide de 211,5 millions de francs. Quatre d’entre eux bénéficient également du dispositif France 2030 export, “programme d’excellence permettant d’accompagner les lauréats dans leur plan d’action et de développement à l’international”. Les porteurs de projets peuvent déposer leur candidature en ligne : https://france2030polynesiefrancaise.gouvernement.pf

​Les autres projets soutenus Biobase : bioplastique à partir de ressources végétales locales ;

Écloserie des Gambier : création d’une écloserie d’huîtres perlières aux Gambier ;

Gambier Pearls : outil numérique de gestion de fermes perlières ;

Luce Natural Cosmetic : produits cosmétiques à partir de plantes indigènes ;

Tahiti BTC : conception écologique de briques de terre crue compressée ;

Vai Natura : outil numérique de gestion des données hydrologiques ;

Airaro : système de refroidissement par eau de mer de centres de données ;

Black Pearl Factory : immersion 3D dans des sites patrimoniaux polynésiens ;

Fenua Smart : industrialisation de la production de biscuits à partir de farines issues de produits locaux ;

Tickee : outil numérique de collecte de données de terrain.

Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 8 Mai 2026 à 09:04 | Lu 467 fois



