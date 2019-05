Douze jours pour découvrir l'artisanat marquisien

PAPEETE, le 29 mai 2019 - Le 48e salon des Marquises a ouvert ses portes mercredi au parc expo de Mama'o. Plus d'une centaine d'artisans ont fait le déplacement jusqu'à Tahiti pour faire découvrir leurs produits. Sculptures ou encore gravures seront au rendez-vous de ce grand événement culturel.



La fédération "Te Tuhuka o te Henua Enana" revient cette année avec la 48e édition du salon des Marquises qui se tient jusqu'au 9 juin au parc expo de Mama'o.



Plus d'une centaine d'artisans ont quitté leur île natale pour la capitale polynésienne, afin d'écouler leurs stocks et vanter la richesse de l'art marquisien. Au programme de ces douze journées d'exposition, les spécificités de chaque île comme le tapa de Fatu Hiva, les gravures sur rostres d’espadon de Tahuata, les sculptures en pierres fleuries de Ua Pou et en roche basaltique de Ua Huka, les ouvrages en graines de Nuku Hiva et la pyrogravure sur bambou de Hiva Oa.



Mais pour cette édition, les organisateurs mettront en place un concours qui sera basé sur la reproduction du tiki à Moke. Une petite statuette qui est constituée d'un crâne en forme d'obus avec une perforation transversale au bas de la nuque. Une œuvre qui faisait la fierté des habitants de Ua Huka, jusqu'à sa disparition. Les artisans auront quatre jours pour représenter au mieux cette sculpture, les résultats seront annoncés le 8 juin. Un moulage en pierre du petit tiki est exposé dans le musée de Tetumu (Ua Huka) et une représentation en bois de rose est exposée au British museum de Londres.



Les journées culturelles, sous forme de tableaux vivants, des samedis 1er et 8 juin à 10 heures, reprendront les activités effectuées au cours de la semaine et permettront également au public de participer à la préparation et à la dégustation des plats typiques de l’archipel.