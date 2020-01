Double menace de grève de l’Unsa

Sur le premier sujet, l’Unsa a dévoilé un courrier de trois pages daté du 10 janvier dernier et co-signé par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, et par le secrétaire d’Etat chargé des retraites, Laurent Pietraszewski. Un courrier adressé aux parlementaires, conseils généraux et régionaux et maires ultramarins qui précise les spécificités de la de la réforme des retraites dans les outre-mer. « C’est déjà une avancée. Avant notre grève du 5 décembre, le rapport Delevoye n’avait rien prévu du tout pour la Polynésie en considérant que tous les Polynésiens relevaient de la CPS », entame la secrétaire générale de l’Unsa, Diana Yieng Kow. Le courrier de la ministre et du secrétaire d’Etat précise notamment qu’une partie de la sur-rémunération des fonctionnaires d’Etat ultramarins sera intégrée à la retraite et sera donc soumise à cotisation. Il précise également les conditions d’adaptation au système de « bonifications de dépaysement » ou encore d’extinction de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).



Pour l’Unsa, ces éléments méritent néanmoins des « éclaircissements et approfondissements » pour « lever des points d’achoppement ». Deux courriers ont donc été envoyés à la ministre et au secrétaire d’Etat. Parmi, les questions de l’union syndicale polynésienne figurent notamment la calcul de la moyenne des salaires pour la retraite, la précision du taux de cotisation sur la sur-rémunération ou encore la compensation de l’ITR… Et s’il n’obtient pas de réponses à ses questions, l’Unsa annonce une grève des fonctionnaires d’Etat au moment de la visite de la ministre Annick Girardin en Polynésie française début février. « Nous sommes dans une période où nous avons besoin d’éclaircissements. Je prône le dialogue social et j’attends des réponses. Mais si nous n’avons pas de réponses, je déposerai un préavis de grève et je pense que les autres syndicats se joindront à nous », prévient Diana Yieng Kow.