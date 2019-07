Douanes : 1,1 kilo d'ice saisi depuis le début de l'année

PAPEETE, le 29 juillet 2019 - Au terme de quatre années passées à la tête de la direction régionale des douanes en Polynésie française, Richard Marie quittera ses fonctions le 1er août. L’homme, qui sera remplacé par Jean-François Tanneau, salue notamment de très bons résultats dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants.



Lorsque qu’il a pris ses fonctions en Polynésie le 1er septembre 2015, Bernard Marie avait deux objectifs. D’une part, ”la modernisation du dédouanement, un chantier extrêmement lourd et important” qui avait été initié un an avant son arrivée et qui est maintenant en “phase d’achèvement” . D’autre part, “la lutte contre la fraude et notamment la lutte contre les grands trafics qui impactent la Polynésie : les trafics de stupéfiants, de contrefaçons, de protection de la convention de Washington, de cigarettes etc.”



L’homme, qui quittera ses fonctions dès mercredi après quatre années de service, salue des résultats qui ont “explosé” grâce au “travail des douaniers” : “Entre 2015 et 2018, on parle d’1,4 tonne de cocaïne saisie et de plus de quatre kilos d’ice. Pour le début de l’année 2019, nous en sommes à 1,1 kilo d’ice avec l’exemple de la semaine dernière où nous en étions à six dossiers contentieux qui portaient sur de l’ice dans des envois divers, dans des envois postaux avec notamment, l’interpellation de deux passeurs à l’aéroport. Les résultats dont je veux faire état aujourd’hui sont avant tout les résultats du travail des agents des douanes qui cherchent, qui trouvent et qui font des constatations.”