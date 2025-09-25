

Don d’organes : « C'était compliqué d'en parler dans la famille », témoigne une greffée

TAHITI, le 17 octobre 2025 - Claudia Sui, 44 ans, a reçu une greffe de rein il y a deux ans après avoir perdu ses deux organes suite à un accouchement. Son témoignage, livré lors de la conférence de presse marquant la labellisation de l'hôpital de Polynésie française comme premier « hôpital ambassadeur du don d'organes » de la zone Pacifique, met en lumière les tabous qui entourent encore le don d'organes au fenua.



« J'étais quelqu'un en bonne santé. » Claudia Sui commence son récit par cette précision essentielle. Pas de diabète, pas d'hypertension, aucune pathologie chronique. Et pourtant, tout a basculé le jour où elle a accouché. « Juste après, j'ai perdu mes reins. J'ai fait un choc septique avec une coagulation dans tout le corps. »

En réanimation, entre la vie et la mort, Claudia ne réalise pas immédiatement la gravité de sa situation. « J'étais tellement projetée dans l'idée que j'allais allaiter. Je demandais qu'on tire le lait. Et on me disait : "Mais réalise qu'en fait, ton état de santé est très grave." » La nouvelle tombe : elle devra dialyser trois fois par semaine. Avec un nouveau-né.

« Les six premiers mois, je n'ai pas pu vraiment m'occuper du petit », confie-t-elle. La maladie s'installe à domicile : « Il y a des cartons et des cartons, toute l'artillerie. Quand tu rentres, tu ne vois que ça. Tu vis dedans. » Quatre mois et demi d'hémodialyse à l'hôpital avec les « cas difficiles », puis la dialyse péritonéale à domicile, tous les soirs. « C'est quelque chose de très épuisant. »



Le tabou familial



Mais pour Claudia, le plus difficile n'est pas la maladie elle-même. C'est d'en parler. « Quand je voulais chercher un donneur, ça a été compliqué d'en parler dans la famille. Ils ne voulaient même pas entendre. » Pourtant, c'est au sein de la famille qu'on trouve généralement le plus de compatibilité. La réaction de sa sœur illustre ce malaise : « Elle se posait beaucoup de questions. Je lui ai dit : « Ne me réponds pas tout de suite, mais discutons-en ». Je voyais que d’était difficile. » Une de ses amies va même plus loin : « Elle m'a dit : "Tu sais, si on est avec deux reins, je pense qu'on a besoin de nos deux reins, et je ne pense pas qu'il faille en donner un." ». Selon Claudia « les gens ne sont pas informés ». « Il faut en parler », insiste-t-elle en regardant son garçon courir dans le hall de l’hôpital.



Claudia note un contraste frappant avec ses amis venus de métropole : « J'ai eu des amis prêts immédiatement. C’est parce qu'il y a beaucoup de dons d'organes en France. Ici, les gens ont peur. » Dans sa famille, les pathologies existantes compliquaient les choses : problèmes cardiaques, cholestérol et surpoids. « Même s'ils savaient par quoi je passais, ils se sentaient juste démunis », poursuit-elle. Claudia a fait en sorte que ces refus n'affectent pas ses relations : « J'ai bien mis les choses au clair : peu importe votre choix, ça ne va pas changer nos relations. » Mais l'expérience reste marquante : « C'est très difficile d'aborder le sujet. »



Une nouvelle vie



Finalement, Claudia a reçu un rein d'un donneur décédé. Moins d'un an et demi d'attente, alors que la moyenne est de deux à trois ans en Polynésie. « J'ai eu cette chance parce que je n'avais aucune pathologie. On essaie de garantir que cet organe soit dans un corps le plus sain possible. » Aujourd'hui, son fils a trois ans. « Il me voit juste prendre des médicaments. Il ne m'a pas vue avec ma machine, me connecter à des appareils ».



Son message est clair : « Quand je rencontre des gens, ils me disent : "Mais on va nous prélever quoi ?" Ici, on ne greffe que les reins. Une personne décédée a deux reins, elle peut en sauver deux autres. Et les soins de dialyse sont très lourds, tout le monde n'y a pas accès facilement, il n'y en a pas dans les îles. Ça peut briser des familles. »

Rédigé par Darianna Myszka le Vendredi 17 Octobre 2025 à 12:02 | Lu 149 fois



