Dix-neuf guides sanitaires contre le Covid-19 à Mahina

Tahiti, le 24 juillet 2020 - Dans le cadre de la prévention contre le Covid-19, 19 stagiaires de la commune de Mahina ont reçu vendredi leur attestation de guide sanitaire. Leur mission est de sensibiliser et d’informer la population, les professionnels et les touristes aux mesures barrières et aux protocoles sanitaires.



Dix-neuf stagiaires de la commune de Mahina se sont vu remettre ce vendredi par le président du Pays, Edouard Fritch, une attestation de guide sanitaire. Leur mission : sensibiliser et informer dans les lieux publics, les sites touristiques, les aéroports et les ports, tant la population que les professionnels et les visiteurs aux mesures barrières et aux protocoles sanitaires.

Volonté du gouvernement, la mise en place des guides sanitaires à Tahiti et dans les îles doit aider à prévenir l’épidémie de Covid-19, dans le cadre de la réouverture des vols internationaux et de la reprise du tourisme international depuis le 15 juillet.

Pour devenir guides sanitaires, les stagiaires ont reçu une formation de 29 heures qui s’articulait autour de trois axes : informer sur les protocoles sanitaires, ; doter les publics formés des fiches techniques et des éléments de langage ; ainsi que sensibiliser les publics formés à l’accueil, à la relation clients et aux situations difficiles, avec des mises en situation.

Ces guides, sous convention CAE (Convention d'Aide à l’Emploi), sont sélectionnés par les communes et placés sous leur autorité. Le Pays assure leur formation, un suivi tout au long de leur mission, et fournit les équipements de protection (uniforme, visières, masques, gel hydro-alcoolique).

Les 19 stagiaires sélectionnés par la commune de Mahina se sont dit satisfaits du contenu de cette formation et motivés par la mission de prévention et d'information qui leur est confiée. Ils interviendront sur les zones publiques de Mahina et notamment le site très touristique de la Pointe Vénus ou sur la zone commerciale de la commune.

Les guides bénéficieront d'un suivi durant six mois assuré par un organisme de formation auquel le Pays a fait appel pour ce programme.

D’autres guides sanitaires seront répartis dans les communes de Tahiti et des îles.