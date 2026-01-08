

Disparition en mer : les recherches dirigées interrompues au large des Marquises

TAHITI, le 20 janvier 2025 - Au lendemain de la disparition d’un passager du navire de croisière Star Breeze, le Haut-commissariat de la République a diffusé ce mardi un communiqué apportant de nouveaux éléments sur les opérations de recherche menées au large des îles Marquises.



Selon le Haut-commissariat, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) a été alerté le lundi 19 janvier à 02h34 par le pilote du Star Breeze, signalant la disparition d’un passager alors que le navire se trouvait dans les eaux marquisiennes. Les vérifications effectuées à bord ont confirmé que l’homme n’était plus sur le paquebot.



Une opération de recherche a aussitôt été déclenchée, mobilisant le navire de croisière ainsi qu’un aéronef Gardian des Forces armées en Polynésie française. La zone de recherche a été définie à partir de prévisions de dérive établies par Météo-France, croisées avec les images de vidéosurveillance du Star Breeze, qui ont permis d’identifier le moment et le lieu de la chute à la mer.



Au vu de l’ampleur des recherches menées et de la zone couverte, concentrant les probabilités maximales de dérive, le Haut-commissaire a décidé de mettre fin aux recherches par moyens dirigés, notamment aériens.



Rédigé par Darianna Myszka le Mardi 20 Janvier 2026 à 09:58 | Lu 445 fois



