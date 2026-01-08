Disparition en mer : les recherches dirigées interrompues au large des Marquises

L’homme, passager du bateau Star Breeze de la société Windstar Cruises, se serait jeté à la mer vers 2 heures du matin ce lundi 19 janvier. ©Mer et marine
TAHITI, le 20 janvier 2025 - Au lendemain de la disparition d’un passager du navire de croisière Star Breeze, le Haut-commissariat de la République a diffusé ce mardi un communiqué apportant de nouveaux éléments sur les opérations de recherche menées au large des îles Marquises.
Selon le Haut-commissariat, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) a été alerté le lundi 19 janvier à 02h34 par le pilote du Star Breeze, signalant la disparition d’un passager alors que le navire se trouvait dans les eaux marquisiennes. Les vérifications effectuées à bord ont confirmé que l’homme n’était plus sur le paquebot.
Une opération de recherche a aussitôt été déclenchée, mobilisant le navire de croisière ainsi qu’un aéronef Gardian des Forces armées en Polynésie française. La zone de recherche a été définie à partir de prévisions de dérive établies par Météo-France, croisées avec les images de vidéosurveillance du Star Breeze, qui ont permis d’identifier le moment et le lieu de la chute à la mer.
Au vu de l’ampleur des recherches menées et de la zone couverte, concentrant les probabilités maximales de dérive, le Haut-commissaire a décidé de mettre fin aux recherches par moyens dirigés, notamment aériens.
Le JRCC Tahiti poursuit toutefois la diffusion de messages d’alerte à destination de l’ensemble des navires transitant dans la zone plaisance, pêche et commerce, pour signaler la possible découverte d’un corps en mer.
Selon le Haut-commissariat, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) a été alerté le lundi 19 janvier à 02h34 par le pilote du Star Breeze, signalant la disparition d’un passager alors que le navire se trouvait dans les eaux marquisiennes. Les vérifications effectuées à bord ont confirmé que l’homme n’était plus sur le paquebot.
Une opération de recherche a aussitôt été déclenchée, mobilisant le navire de croisière ainsi qu’un aéronef Gardian des Forces armées en Polynésie française. La zone de recherche a été définie à partir de prévisions de dérive établies par Météo-France, croisées avec les images de vidéosurveillance du Star Breeze, qui ont permis d’identifier le moment et le lieu de la chute à la mer.
Au vu de l’ampleur des recherches menées et de la zone couverte, concentrant les probabilités maximales de dérive, le Haut-commissaire a décidé de mettre fin aux recherches par moyens dirigés, notamment aériens.
Le JRCC Tahiti poursuit toutefois la diffusion de messages d’alerte à destination de l’ensemble des navires transitant dans la zone plaisance, pêche et commerce, pour signaler la possible découverte d’un corps en mer.