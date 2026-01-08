

Un passager aurait sauté d’un navire de croisière après une dispute conjugale

Tahiti, le 19 janvier 2025 - Selon nos confrères de TNTV, d’importants moyens de recherche ont été déployés ce lundi pour tenter de retrouver le passager d’un navire de croisière actuellement dans les eaux polynésiennes.



Il s’agirait d’un ressortissant américain âgé de 66 ans. L’homme, passager du bateau Star Breeze de la société Windstar Cruises, se serait jeté à la mer vers 2 heures du matin, après une dispute avec son épouse. Les circonstances exactes de sa chute restent à confirmer.



Alertées, les autorités ont engagé des recherches. Le Gardian de la Marine nationale et son équipage ont notamment été dépêchés sur zone et sont arrivés sur place aux alentours de 8 heures.



Le paquebot se trouve actuellement à Hiva Oa, aux Marquises où il est arrivé lundi après-midi. Des enquêteurs de la gendarmerie s’y trouvent afin de procéder aux premières auditions.

Rédigé par Darianna Myszka le Lundi 19 Janvier 2026 à 15:40 | Lu 568 fois



