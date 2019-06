Disparition de Gustave Heitaa

PAPEETE, le 12 juin 2019 – L’animateur radio et ancien élu de Pirae, Gustave Heitaa, est décédé subitement mardi à l’âge de 59 ans.



La mairie de Pirae a annoncé mercredi soir la disparition brutale de Gustave Heitaa à l’âge de 59 ans. L’ancien animateur bien connu de Radio Maohi était né aux Marquises en 1960, mais s’était ensuite installé à Pirae où il s’était lancé en politique d’abord en 1982 sur la liste Union communale de Pirae de François Nanai. Elu conseiller municipal au début des années 2000, il avait même été adjoint au maire de Pirae jusqu’en 2008. Gustave Heitaa s’était ensuite lancé dans la course aux législatives en 2012. Condamné avec Edouard Fritch en 2016 dans l’affaire Radio Maohi, Gustave Heitaa avait encore fait parler de lui lors de la campagne des dernières territoriales en fondant un « collectif non militant » pour appeler à un « vote responsable ». Une veillée était organisée mercredi soir au temple Thabor de Pirae en sa mémoire.