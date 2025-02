Disparition d’un nageur à Rangiroa

Tahiti le 21 février 2025. Mardi, vers 21h, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) a été alerté par le centre d’opérations et de renseignements de la gendarmerie (CORG) de la disparition d’un jeune homme, emporté par le courant après s’être mis à l’eau dans la passe de Tiputa, principale passe de l’île de Rangiroa, dans l’archipel des Tuamotu.



Le JRCC Tahiti a immédiatement pris en charge la coordination des opérations de recherche et de sauvetage, mobilisant un dispositif maritime composé de la vedette de la brigade territoriale de la Gendarmerie, de la vedette communale de Rangiroa et de particuliers présents sur place. Ce dispositif a été renforcé par l’intervention du Dauphin inter-administration, arrivé sur les lieux vers minuit. Les conditions météorologiques étant particulièrement favorables, les recherches se sont poursuivies jusqu’à 03 heures du matin. En parallèle des recherches en mer, des équipes terrestres ont inspecté le littoral tandis que la gendarmerie et la police municipale ont mené des investigations pour déterminer l’identité de la personne disparue.



Ce mercredi , en début de matinée, les recherches ont repris en surface et sous l’eau avec la vedette de la brigade territoriale de la Gendarmerie et un équipage composé de policiers municipaux et de pompiers, ainsi que la vedette communale de Rangiroa, mise de nouveau à disposition par le Tavana de Rangiroa. Les opérations en mer se sont poursuivies jusqu’en milieu d’après-midi, sans succès.



Malgré les moyens déployés, les conditions météorologiques favorables et l’étendue des recherches, les chances raisonnables de retrouver le nageur vivant s’avèrent extrêmement faibles. Par conséquent, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a arrêté les recherches en mer. Les investigations à terre se poursuivent afin de déterminer l’identité de la personne disparue.



À cette occasion, le Haut-commissaire rappelle également la nécessité d’extrême prudence pour chaque sortie en mer, particulièrement dans les endroits connus pour être dangereux.