Disney boude les salles de cinéma en France pour son prochain film

Paris, France | AFP | mercredi 08/06/2022 - Le géant américain du cinéma Disney a décidé de priver les salles françaises de son prochain film d'animation, "Strange World", pour diffuser ce blockbuster directement sur sa plateforme en ligne fin 2022, a-t-il indiqué mercredi.



Disney confirmait ainsi à l'AFP une information donnée au site internet spécialisé américain Deadline et au quotidien économique français Les Echos.



"C'est la conséquence de la +chronologie des médias+ telle que pratiquée en France que nous jugeons inéquitable, contraignante et inadaptée aux attentes de nos audiences", a déclaré aux Echos la présidente France de Disney, Hélène Etzi.



La décision ne s'appliquera qu'en France.



La chronologie des médias régit les dates auxquelles les films peuvent être diffusés, en streaming et à la télévision notamment, dans les mois qui suivent leur sortie au cinéma.



Selon le nouvel accord conclu fin janvier, les plateformes qui n'ont pas signé cet accord, dont Disney+, doivent attendre 17 mois avant de pouvoir diffuser leurs films après leur sortie au cinéma. Elles passent tout de même devant les chaînes de télévision gratuites, ces dernières diffusant toujours les films 22 mois après la sortie en salles.



Ce dispositif a pour objectif de protéger les salles de cinéma, en leur donnant la primeur, mais aussi les chaînes et diffuseurs qui financent le cinéma. La France cherche ainsi à préserver la diversité de sa production cinématographique, à laquelle les différents gouvernements sont restés attentifs.



Dans un communiqué transmis à l'AFP, le délégué général de la Fédération nationale des cinémas français, Marc-Olivier Sebbag, dénonce une "décision totalement inacceptable", "terriblement injuste" et demande à Disney de revenir sur ce choix.



Il appelle les pouvoirs publics à permettre "une résolution rapide de ce problème majeur pour (le) secteur".



Dans les autres pays, les films peuvent généralement être diffusés sur les plateformes un mois et demi après leur sortie en salles.



Le géant du divertissement américain se plaint également d'une fenêtre d'exclusivité de "cinq mois" seulement, avant de voir son film basculer sur les chaînes gratuites.



Pour l'instant, seul "Strange World" est concerné, a précisé Mme Etzi aux Echos.



La sortie de "Buzz l'éclair", long-métrage d'animation de Disney et déclinaison de la saga "Toy Story", est prévue en salles le 22 juin.



En revanche, rien n'est décidé à ce stade pour "Black Panther" ou le nouvel "Avatar", deux grosses productions sur lesquelles comptent les salles pour améliorer des chiffres de fréquentation en berne.



"Nous continuons d'évaluer la situation film par film et pays par pays", a commenté la présidente France de Disney.