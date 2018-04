Devenir Pilote de ligne : l’ATPL Théorique à Tahiti !

POURQUOI OPTER POUR L’ATPL THEORIQUE A DISTANCE



« Quand un candidat opte pour passer l’ATPL théorique sur site, il suit des cours tous les jours à l’Institut Mermoz à Paris. Chaque matière est donnée par un professeur », précise Alban Hardy. « Pour la formation modulaire, comme celle que nous proposons à Tahiti en partenariat avec le Centre Polynésien de Perfectionnement au Pilotage C3P, le rythme de travail est différent. En dehors des deux semaines de stage obligatoire en début de promotion, chaque candidat étudie quand il le peut et il ne subit pas le rythme journalier des cours. Il n’est pas seul pour autant ! Chez Mermoz, nous veillons à avoir un suivi régulier des élèves, avec des contrôles de connaissance, un accès aux emails et aux téléphones des professeurs ». Choisir de passer l’ATPL théorique en modulaire, à distance, permet aux personnes qui sont dans une démarche de reconversion professionnelle de suivre ce module théorique, sans quitter leur poste, ni leur famille. Pour tous les candidats qui vivent en Polynésie, qu’ils aient un travail ou qu’ils soient étudiants, c’est un gain d’argent énorme : ils économisent tous les coûts liés à un déplacement (10 mois de loyer dans la région parisienne, billets d’avions, frais sur place...).



UNE FORMATION DE PLUSIEURS MOIS



« Un ATPL théorique effectué sur site à l’Institut Mermoz à Paris, c’est déjà 9 mois de cours et il faut ensuite passer les examens. En moyenne, on obtient son ATPL en 12 mois. Pour l’ATPL théorique à distance, on part sur une même durée mais cela va dépendre aussi du rythme de travail de chaque élève », souligne Alban Hardy. C’est une formation longue et sérieuse et dans sa version modulaire à distance, il faut pouvoir consacrer au moins 4 à 5 heures de travail personnel par jour, y compris le week-end. « Toutes les écoles ont le même programme de formation car ce sont des unités de valeur qui doivent être validées. La force de l’Institut Mermoz, c’est une expérience de 60 ans. Si l’élève a des soucis dans une matière, il peut communiquer avec ses professeurs. Mermoz a une seconde force : fournir ses propres ouvrages pour ses formations ». Enfin, tout nouveau : les 14 recueils sont disponibles depuis cette année en langue anglaise, ce qui permet à Mermoz de proposer désormais l’ATPL théorique à distance en anglais... également à Tahiti !



DISPENSER LA FORMATION CHEZ C3P



« C’était très intéressant de donner les cours dans un centre de formation au pilotage avec la vue sur les avions de la structure, son hangar, la vie de l’atelier », commente Alban. Au sein de C3P, les inscrits à l’ATPL sont dans une ambiance aéronautique et non dans une salle de cours d’un immeuble en plein centre-ville. Cette proximité du milieu aéronautique est importante pour les élèves. L’ATPL est un marathon et en travaillant dans une structure de pilotage, les futurs pilotes de ligne sont près du réseau professionnel. « Le métier de l’aérien, c’est beaucoup de bouche à oreille. Dans une structure aéronautique, on croise les acteurs de l’aviation ». Et Alban de conclure : « Il n’y a aucune hésitation à avoir si financièrement et médicalement on peut réaliser son rêve, être pilote de ligne. Il faut tenter sa chance ! Le secteur aérien se porte bien, ça recrute ! ».