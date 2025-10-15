

Développer l’économie sociale et solidaire

Tahiti, le 27 octobre 2025 - Une délégation polynésienne participe cette semaine au Forum mondial de l’économie sociale et solidaire à Bordeaux, un déplacement organisé par l’Agence de développement économique (ADE), chargée de la structuration de l’économie sociale et solidaire (ESS) en Polynésie française, avec l’expertise d’ESS France Outre-mer.





Sous le pilotage du ministère de l’Économie, l’Agence de développement économique (ADE) a été mandatée pour porter les travaux de structuration de l’économie sociale et solidaire (ESS) en Polynésie française. Cette mission s’appuie sur l’expertise de la tête de réseau ESS France Outre-mer et bénéficie du soutien financier du Fonds Outre-mer du ministère des Outre-mer et de l’Agence française de développement (AFD). C’est dans ce cadre que l’ADE a emmené une délégation polynésienne à Bordeaux pour participer cette semaine au Forum mondial de l’économie sociale et solidaire.



L'objectif de ce forum d’envergure est de réunir des élus et dirigeants du monde entier, des experts internationaux, des agences de développement, des réseaux et des acteurs de terrain qui s'engagent à promouvoir cette économie centrée sur l'humain et le respect de l'environnement. Autre but, celui de favoriser les retours d'expériences et les transferts d'expertises mis en œuvre sur tous les continents en présentant les innovations réussies portées par les gouvernements locaux et l'ensemble des acteurs engagés de l'ESS.



Ce forum représente pour la délégation polynésienne une occasion unique de rencontrer des réseaux porteurs et des acteurs engagés, d’échanger sur leurs expériences en matière de déploiement de dispositifs, de collaboration, mais aussi de tisser des liens, de réfléchir à de nouvelles perspectives proactives et de puiser de l’inspiration pour renforcer le développement économique et social de notre territoire.



Plus d’une trentaine de participants polynésiens sont inscrits (Cesec, élus et techniciens communaux – Contrat de ville et Terehēamanu, représentants de ministères, AFD et ADE). La participation à ce forum, qui se déroulera du 29 au 31 octobre, marquera également le lancement du Mois de l’ESS au niveau national.



Dans le sillage de la participation au Forum mondial de l’ESS, plusieurs rendez-vous officiels sont organisés par ESS France Outre-mer à Paris. Visite ministérielle tout d’abord avec Maxime Baduel, délégué ministériel à l’ESS, et Benoît Hamon, président d’ESS France. Puis la visite de la Mutualité française de Paris mardi, en présence de la Confédération générale des société coopératives et participatives (SCOP) et de SINGA, organisation humanitaire dirigée par Benoît Hamon, avec l’organisation de tables rondes entre acteurs ultramarins afin de permettre un partage de bonnes pratiques relatives aux expériences respectives de chaque territoire en faveur du développement de l’ESS.

Des actions déjà menées Inscrite parmi les actions prioritaires du gouvernement depuis 2024, la structuration de l’ESS s’intègre pleinement à la Stratégie de développement économique – Cap 2033.



Complémentaire à l’économie dite “classique”, ce nouveau mode d’entreprendre, innovant et solidaire, s’adresse à l’ensemble des secteurs d’activité et des acteurs du tissu économique polynésien (associations, coopératives, fédérations, mutuelles, fondations et sociétés commerciales d’utilité sociale). En parfaite adéquation avec l’organisation communautaire traditionnelle des Polynésiens, l’ESS propose des alternatives durables et inclusives aux pratiques économiques conventionnelles. Elle représente ainsi un puissant levier de développement et d’opportunités pour de nombreux acteurs socioéconomiques ancrés sur le territoire.



Plusieurs temps forts ont déjà jalonné cette démarche en 2024 et 2025 : une Journée prospective de l’économie (JPE) organisée le 27 juin 2024 à l’assemblée de la Polynésie française, la Semaine de l’économie sociale et solidaire (SESS) tenue en novembre 2024 sur Tahiti et Moorea ou encore l’organisation de 14 ateliers de concertation, qui ont réuni plus de 400 personnes à Tahiti, Manihi, Raiatea, Nuku Hiva et Moorea en mars et avril derniers.



Ces initiatives visent à fédérer l’ensemble des acteurs, publics et privés, issus de tous les secteurs d’activité, qui composent l’écosystème de l’ESS en Polynésie française. Leur objectif est de réaliser un état des lieux approfondi et une étude diagnostique afin de co-construire un cadre règlementaire propre à la Polynésie française, destiné à définir, structurer et encadrer l’ESS polynésienne.



Pour ce faire, plusieurs thématiques majeures ont été abordées au cours de ces échanges : notamment la définition et les modes de gouvernance de l’ESS, l’accompagnement des acteurs du secteur, les liens entre l’ESS et la commande publique ainsi que l’intégration de l’ESS dans les politiques publiques. Ces discussions ont permis de mieux cerner les spécificités de l’écosystème local et d’identifier les aspects réglementaires essentiels à la mise en place d’une ESS fidèle à notre société.



La forte mobilisation constatée lors de ces rencontres témoigne de l’intérêt collectif de structurer l’ESS comme levier de développement durable et inclusif pour l’ensemble de la Polynésie française.



Les échanges ont mis en lumière la richesse des initiatives locales, tout en soulignant les défis à relever pour garantir un déploiement cohérent et efficace de ce nouveau mode d’entreprendre.

Des événements aussi en Polynésie Durant le mois de novembre, l’ADE proposera l’organisation de plusieurs événements en Polynésie, dont la programmation est actuellement en cours d’élaboration : des ateliers participatifs consacrés à différentes thématiques clés de l’ESS (vie associative, bénévolat, mécénat de compétence, entreprises à missions, SCOP, formation, etc.), ainsi qu’aux perspectives d’accompagnement de l’écosystème polynésien ou encore des rencontres sur divers sujets relatifs à l’ESS à Tahiti et dans certaines îles.



Dans le courant du mois est aussi prévue la restitution des travaux d’état des lieux et de diagnostic de l’ESS en Polynésie française accompagnée de la présentation des grandes orientations du projet de loi du Pays relative à l’ESS, sous forme d’une conférence territoriale, en présence de Ben Amar Zeghadi, délégué national aux Outre-mer d’ESS France.



La mise en œuvre de la loi du Pays relative à l’ESS est attendue courant 2026.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 28 Octobre 2025 à 15:43 | Lu 369 fois



