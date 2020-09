Deux volontaires de l'UE au lycée agricole

José Recio Esteban

"On va faire connaitre l’Europe à ces étudiants"

Différentes raisons m’ont poussé à venir en Polynésie française. Il y a d’abord la possibilité de faire de l’enseignement dans un contexte différent de celui de l’Europe. Ensuite, il y a mon attirance pour des lieux de vie proches de la nature. Enfin, il y a l’intérêt que j’ai pour les projets internationaux de l’Union Européenne. Pendant ces dix mois, nous allons échanger de manière informelle avec les élèves sur nos expériences européennes, la connaissance de nos langues (espagnol et anglais), la mobilité vers l’étranger et encore d’autres aspects. On fera des échanges sur les cultures polynésienne et européenne. On va faire connaitre l’Europe à ces étudiants. De même, on va faire en sorte qu’ils aient un intérêt à ce qu’ils viennent développer des projets d’études ou professionnels en Europe.



Arianna Brioschi

"J’espère faire des échanges avec les étudiants"

Nous avons beaucoup voyagé et travaillé dans différents pays. On peut toujours apprendre quelque chose de nouveau, découvrir une approche différente et ajouter de nouvelles compétences dans notre bagage d’enseignant. J’espère faire des échanges avec les étudiants au sujet de leurs expériences. Il y a beaucoup de différences entre l’Italie et ici. On n’a pas par exemple tant de nature dans nos écoles. De même, les frais du lycée coûtent très cher, ce qui fait que les jeunes n’ont pas accès facilement aux cours. On va dire aussi aux étudiants à quel point ils ont de la chance de vivre dans un pays comme le vôtre. Ils ne s'en rendent pas forcément compte car c’est leur vie de tous les jours. Mais il y a des choses qui pourraient peut-être les intéresser en Europe. On pourra, dans ce cas, les aider à trouver un emploi, un stage ou un poste de volontaire.





Isabelle Symak

Proviseure adjointe du LEPA d’Opunohu

"Que nos jeunes de Polynésie se sentent Européens"

L’équipe pédagogique du lycée, notamment les enseignants de langues, a demandé à faire venir ces jeunes Européens. De plus, mon ancien lycée (elle était proviseure adjointe du lycée agricole Albi-Fondlabour) recevait également des volontaires européens. Faire venir des jeunes Européens est un moyen pour montrer à nos jeunes Polynésiens qu’ils peuvent également accéder aux programmes de mobilité européenne. Ils peuvent trouver des financements pour partir poursuivre leurs études ou pour faire un stage. La force de ces volontaires est d’une part faire des échanges informels afin d’augmenter les compétences en langues que ça soit espagnol ou anglais et d’autre part, de promouvoir la mobilité européenne et la culture européenne pour que nos jeunes de Polynésie se sentent Européens également. Ils peuvent répondre à des programmes européens qui sont financés par l’Europe. Nos élèves pensent qu’ils ne peuvent pas y avoir accès étant donné que l’Europe est très loin.